Cosmary Fasanelli è fidanzata con Nunzio Stancampiano? Forse da oggi in poi si potrà fare a meno del punto interrogativo. I due ex allievi di Amici 21 hanno confermato la relazione e potrebbe non essere successo in un giorno a caso. Ormai da tempo si parla di una possibile relazione tra loro, che non ha fatto poco scalpore tra l’altro. Non solo perché Nunzio è molto amato dal pubblico di Amici e quindi è facilmente immaginabile come il suo status sentimentale possa movimentare i fan. Ma anche perché Cosmary era fidanzata con Alex. La fine di una relazione e l’inizio di un’altra potrebbero essere collegate, ma fin quando non ci sarà conferma non si potrà mai avere certezza.

I fan tra l’altro sono certissimi sin dai primi indizi: Cosmary e Nunzio stanno insieme dopo Amici. Lo hanno affermato anche oggi nei tanti tweet che sono fioccati dopo la presunta conferma arrivata su Instagram. Poco fa infatti Nunzio ha pubblicato una foto insieme a Cosmary, insieme a un cuore nero. Cosmary ha condiviso la storia sul suo profilo, e anche lei ha aggiunto un cuore nero. Un semplice scambio di cuori, come succedeva anche con Alex. Nello scatto i due sono abbracciati, lui la stringe con un braccio e i loro volti sono vicini. Si tratta di una polaroid, in realtà, alla quale Nunzio ha scattato una foto per metterla sui social.

La foto e lo scambio dei cuori sono bastati ad accendere il gossip su Amici: Nunzio e Cosmary sono fidanzati, i dubbi sono quasi ridotti a zero dopo oggi. Inoltre la pubblicazione della foto proprio in questo giorno potrebbe non essere un caso. Cosmary Fasanelli è la nuova velina di Striscia la Notizia ed è questa la settimana del debutto. Domani andrà in onda la prima puntata della nuova edizione e lei debutterà sul bancone del tg satirico. Quello del ballerino latino potrebbe essere insomma un in bocca al lupo alla sua dolce metà.

Nel frattempo su Twitter i fan si sono scatenati. Tutti hanno interpretato questa foto come la conferma della relazione tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli. Alcuni non sospettavano che la storia fosse cominciata nei mesi scorsi, altri sono corsi in risposta per aggiornarli.

Scusate Nunzio e Cosmary stanno insieme sto crepando quel ragazzo mi devasta ma come ha fatto — Taurus ???? (@xattorneyx) September 26, 2022