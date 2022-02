Amici 21, Alex e Cosmary distanti: scambio di dediche d’amore sui social

Alex e Cosmary di Amici 21 sono davvero tanto innamorati. Il loro amore è sbocciato quasi inaspettatamente, in un primo momento infatti sembrava solo un gioco di Maria De Filippi che spesso si diverte a stuzzicare i suoi allievi. Soprattutto quando si accorge che qualcuno ha un debole per un altro allievo ed è ciò che è successo con Alex. Quest’ultimo si è presentato come un ragazzo tutto d’un pezzo, composto, silenzioso e timido. Eppure quando è entrata Cosmary in casetta è spuntato un sorriso luminosissimo sul suo viso: è su questo che ha giocato Maria. La conduttrice forse non si aspettava, ma magari sperava, che Alex venisse ricambiato da Cosmary.

Eppure è ciò che è successo, anzi a un certo punto è stata Cosmary a cercare Alex più di quanto facesse lui. Due bellissimi ragazzi che si sono trovati e innamorati, superando anche diversità di carattere che in altre circostanze avrebbero potuto penalizzare il loro rapporto. Non è andata così, la convivenza forzata ha fatto sì che sbocciasse l’amore nonostante tutto. Cosmary e Alex però si sono dovuti salutare sul momento più bello, proprio quando lui si era sciolto e si era lasciato andare nel rapporto. Il video del momento in cui si sono salutati in sala relax ha commosso tutti i fan sui social, così come le lacrime e le parole che si sono scambiati.

Cosmary ha perso una sfida contro John Erik, voluto da Veronica Peparini, e ha dovuto lasciare la scuola. E con la scuola, ha dovuto lasciare anche Alex. Per il momento possono ancora sentirsi telefonicamente, perché gli allievi hanno ancora il telefono, anche se solo negli orari stabiliti dalla produzione. Al Serale di Amici ciò non è possibile, per cui trascorreranno settimane senza sentirsi. Non è ancora giunto quel momento, così oggi Alex e Cosmary si sono scambiati dediche d’amore su Instagram.

L’occasione, manco a dirlo, potrebbe essere San Valentino. Alex ha postato una storia sul suo profilo con uno sfondo nero e in basso ha aggiunto un cuore e una rosa rossa. Cosmary ha condiviso la storia sul suo profilo, quindi il cantante l’ha taggata, e ha aggiunto anche lei un cuore rosso con sotto scritto “Piccolo grande amore”. L’avrà dedicata a lei allora la cover della puntata di ieri? Tutto può essere, intanto Alex è al Serale di Amici 21 e Cosmary continuerà a fare il tifo per lui. In attesa di potersi riabbracciare, tra qualche mese però.