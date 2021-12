Amici 21, Cosmary si avvicina ad Alex: “Ci prova un sacco”, lui si scioglie

Cosmary e Alex ad Amici 21 sembrano davvero molto vicini. Non si può ancora sapere in cosa sfocerà questa complicità, se in una bella amicizia o in un sentimento più romantico, ma per il momento sembrano essere affini. Già nella puntata di domenica, quindi dopo una settimana dall’ingresso della ballerina, Maria De Filippi ha mostrato una clip in cui Alex si mostrava particolarmente gentile e disponibile verso la nuova arrivata. Non solo, perché colui che sin da settembre è stato dipinto come il più silenzioso e il più cupo della casetta all’improvviso ha cominciato a regalare sorrisi a destra e a manca. Merito di Cosmary? Per la conduttrice sì, e dopo le immagini nel daytime di oggi pare che la complicità sia reale.

Nella fascia pomeridiana andata in onda oggi infatti hanno mostrato i primi approcci tra Cosmary e Alex. In realtà l’impressione è che sia più lei a cercare lui che il contrario! Nelle immagini si vede spesso Cosmary chiedere ad Alex di farle compagnia in veranda per fumare, per esempio. Seduti sulla panchina c’era un po’ di imbarazzo. Cosmary ha provato a stuzzicare Alex, che si occupa della spesa: “Sappi che io mi metterò in mezzo anche nella spesa. Ci sono poche cose light”. Lui ha provato a sfuggire all’imbarazzo dando retta a un pettirosso in giardino. In altre immagini la ballerina è andata da Alex, sdraiato sul letto, e gli ha chiesto se davvero lo mette di buon umore o era tutto finto. “Tutto finto”, ha risposto subito il cantante.

Cosmary ha abbracciato Alex e gli ha chiesto di abbracciarla a sua volta, ma è troppo presto per il cantante. Così lei è andata via dicendo di averglielo chiesto fin troppe volte già. Non solo questo, perché la casetta ha cominciato subito a mormorare. Ciò che è sembrato di vedere dalle immagini è che sia Cosmary a provarci con Alex ed è un’impressione confermata anche dall’interno. Mentre loro due facevano la spesa, in veranda Nicol ha fatto notare la cosa e Serena ha subito mormorato: “Lei ci prova un sacco”.

Oltre a chiedergli di fumare insieme e di fare la spesa insieme, Cosmary ha chiesto ad Alex anche di studiare insieme a lei nella sala relax. Ride alle battute del cantante, lo guarda in modo intenso e un po’ imbarazzato, si avvicina e gioca con lui. Sarà stato un colpo di fulmine reciproco oppure lei si è lasciata coinvolgere dalle lusinghe del giovane artista? Siamo solo alle prime puntate di questa nuova love story, si vedrà nelle prossime settimane cosa succederà. Sempre che Alessandra Celentano non decida di eliminare la ballerina.

Nel frattempo è scoppiato un mezzo giallo: Alex era fidanzato prima di Amici 21. L’ex si chiama Chiara, lei ha eliminato le storie in evidenza con lui su Instagram e hanno smesso di seguirsi. La relazione sembra essere naufragata, chissà se per l’arrivo di Cosmary o già da prima…