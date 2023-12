Amici, gli allievi a casa per le feste: c’entra il “caso noce moscata”?

La scorsa domenica, 17 dicembre, è andato in onda l’ultimo pomeridiano di Amici dell’anno, mentre due giorni fa è stato trasmesso l’ultimo daytime. I fan del programma dovranno infatti aspettare il 7 gennaio per rivedere di nuovo gli allievi della Scuola di Maria De Filippi. Negli ultimi quotidiani, sono stati mostrati diversi momenti natalizi tra i ragazzi, tra scambi di regali e pranzi di Natale anticipati. Nonostante ciò, il pubblico di Amici era convinto che i concorrenti avrebbero passato le feste in casetta, proprio come successo nelle precedenti edizioni.

Difatti, è da circa tre anni che i concorrenti di Amici passano le feste all’interno della Scuola. Basti pensare allo scorso anno, quando, proprio durante Capodanno, si scatenò il notorio “Noce moscata gate“. Tuttavia, le cose quest’anno sembrerebbero essere andate diversamente. I sospetti erano già sorti nei giorni scorsi, ma la conferma vera e propria è arrivata sui social poche ore fa: gli allievi sono tutti tornati a casa per le festività.

Lil Jolie, Mida e Nicholas tornano a casa: i video

Oggi, 24 dicembre, Vale LP, ex concorrente di X Factor e reduce dalla partecipazione a Sanremo Giovani, ha fatto una diretta sul suo profilo Instagram dove si rincontra con Lil Jolie alla stazione. Le due infatti sono legate da una profonda amicizia e per questo hanno voluto condividere l’emotivo momento della loro riunione dopo tanti mesi separate. Dunque, pare che l’allieva della squadra di Rudy Zerbi sia tornata nella sua città proprio in occasione della vigilia.

Lil Jolie questa mattina in stazione ❤️#Amici23 pic.twitter.com/1FmEGNZrBW — AMICI NEWS (@amicii_news) December 24, 2023

Allo stesso modo, alcuni fan hanno beccato il cantante Mida e il ballerino Nicholas alla stazione, come mostrato da un video diffusosi sui social questa mattina. Anche loro, proprio come Lil Jolie, erano diretti verso casa. A questo punto, pare chiaro che tutti gli allievi siano stati “liberati” la mattina del 24 dicembre. Non è chiaro, però, quando faranno ritorno in casetta, se prima o dopo il nuovo anno.

mida, dear, tu sei completamente andato pic.twitter.com/g4gsgKnMPM — ille (@stayvulnervble) December 24, 2023

Gli allievi di Amici a casa per le feste: ecco la presunta motivazione

A detta di alcuni, la motivazione dietro la scelta di far tornare a casa i ragazzi sta nello scandalo generatosi lo scorso anno con il “caso noce moscata”: durante la notte di Capodanno, gli allievi della scorsa edizione si resero protagonisti di fatti alquanto gravi, che portarono addirittura all’espulsione di alcuni di loro. Secondo alcune indiscrezioni, pare che i concorrenti avessero “sniffato” della noce moscata per cercare di ottenere un effetto simile alle sostanze stupefacenti. La redazione non ha mai confermato questa teoria, ma sembra che quest’anno sia voluto correre direttamente ai ripari, mandando direttamente i ragazzi nelle loro case per trascorrere i giorni di festa lontano dalla scuola.