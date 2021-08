Amici, Giulia Stabile con Celentano: cosa c’è dietro, riguarda Netflix

Cosa ci fanno Giulia Stabile e Alessandra Celentano insieme? La professoressa di danza e l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi condividono un progetto per Netflix. Qualche giorno fa, non è passata inosservata agli occhi attenti dei fan la foto che le ritrae insieme, con un’assistente. Le tre si trovavano su un aereo e pare che la destinazione fosse Milano.

C’è chi ha ipotizzato che il loro fosse stato un incontro del tutto casuale e chi, invece, ha subito pensato che qualcosa stava bollendo in pentola. E, in effetti, sembra che si trovassero insieme per lavoro. Giulia e la Celentano stanno lavorando insieme a un progetto, come già si era capito negli ultimi giorni. Oggi il video condiviso su Tik Tok sembra far luce sul lavoro di cui si parlava.

Come riporta anche Novella 2000, la professoressa e la ballerina stanno collaborando insieme per Netflix. Questo progetto riguarda Vivo, il nuovo film di animazione uscito sulla piattaforma lo scorso 6 luglio. Con il suo profilo di Tik Tok, la Stabile ha oggi strappato un sorriso a tutti i suoi fan. La ballerina lancia una sfida condividendo una breve coreografia sulle note di una delle canzoni del musical animato, Al ritmo che sento.

Tale balletto rimanda al profilo della Celentano. Dunque, in cosa consiste questo progetto? Netlix ha lanciato una challange con il brano sopra indicato, invitando tutti a ripetere la coreografia con cui si esibisce Giulia. Accanto, vi è il video di Alessandra che commenta. Subito i fan hanno iniziato a condividere i video anche su Instagram, per sostenere la Stabile anche in questo nuovo progetto.

“Scatenati con la #VivoVibes e duetta con il video di @alessandra.celentano !! @netflixit #ad”, questa la didascalia condivisa dalla vincitrice di Amici 2020 per invogliare i suoi fan a imparare e riproporre la coreografia. Arriva la risposta della Celentano: “Ti vedo che balli #VivoVibes: è il meglio che sai fare? Ho giusto due osservazioni! @netflixit #ad”.

Un bellissimo momento quello di cui sta godendo ora Giulia, che ha conquistato proprio tutti. La ballerina di soli 19 anni sembra avere un futuro roseo di fronte per quanto riguarda la sua carriera. Il mondo della tv l’ha ormai accolta e Maria De Filippi pare avere intenzione di tenerla al suo fianco.

È stata confermata al timone di Tu Sì Que Vales insieme a Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Oltre ciò, il pubblico di Canale 5 dovrebbe ritrovarla nella prossima edizione di Amici come ballerina professionista.

Presente dietro la famosa cattedra di danza, sicuramente, Alessandra Celentano, il cui ruolo è confermato. Mentre per qualche altro suo collega ci sono dei cambiamenti.