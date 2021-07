Tu Si Que Vales, Giulia Stabile al pari di Belen: chiarezza fatta sul ruolo

Da un po’ di tempo gira voce della partecipazione di Giulia Stabile nel cast di Tu Si Que Vales 2021. Le prime registrazioni dell’ottava edizione hanno visto l’assenza importante di Belen Rodriguez, che era alle prese con la nascita della sua secondogenita Luna Marì. La showgirl argentina una volta partorito è tornata nel talent campione d’ascolti dei sabati autunnali di Canale 5, ma è stata colta da un malore. Nessuna pausa temporanea e nessun addio per la Rodriguez al programma che ha deciso di parteciparvi a pochi giorni dalla nascita della figlia nata dall’amore con Antonino Spinalbese. A questo punto si era ipotizzato uno sbarco su Witty.tv per Giulia Stabile. La vincitrice di Amici 20, già icona fashion per le giovanissime, è stata confermata alla guida di Tu Si Que Vales insieme a Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In una foto pubblicata sul profilo Instagram Rudy Zerbi ha immortalato la ballerina dietro il tavolo dei “conduttori”.

Altri che hanno partecipato alle registrazioni di Tu Si Que Vales hanno svelato che Giulia ha annunciato il nome di qualche concorrente e parlato anche della grande sintonia con Belen Rodriguez. Le due sedute vicine hanno riso, scherzato e si sono trovate molto bene insieme. Durante le pause, inoltre, Giulia avrebbe coinvolto tutto il pubblico presente in studio facendolo divertire e regalando momenti di spensieratezza.

La presenza della ragazza al talent non ha convinto molti telespettatori. Una lettrice della rubrica che Maurizio Costanzo cura su NuovoTv ha dichiarato che la giovane non sarebbe pronta a diventare una conduttrice.

Il marito di Maria De Filippi l’ha difesa, sentenziando che abbia tutte le carte in regola per farne parte. Un programma come questo, prodotto da Maria De Filippi, nasce infatti per essere proprio un trampolino di lancio ma da questo sembrano essere esclusi i “conduttori”.

Giulia Stabile c’entra con le polemiche tra Sangiovanni e i fan? Il retroscena

Si è venuta a creare una vera e propria crisi tra Sangiovanni e i suoi fan. A scatenare la polemica sarebbe stata Giulia Stabile che ha ideato dei passi del videoclip Malibu completamente diversi da quelli utilizzati dai sostenitori di Sangio fino ad ora.

La coreografia l’aveva ideata Sartini su TikTok ed erano già milioni i video condivisi in questi giorni da tutti i fan del cantante che danzavano quella coreografia. La vincitrice di Amici, invece, avrebbe stravolto tutto e le critiche non sono mancate.