Amici, Gio Montana eliminato e poi salvato: disastro Pettinelli, lui protesta

Anna Pettinelli ha eliminato Gio Montana ad Amici 2022. Una decisione che ha preso durante la settimana, tra una puntata del pomeridiano e l’altra. Non ha perso tempo e ha subito detto al suo allievo, anzi ex allievo, di preparare i bagagli e lasciare la scuola, e la casetta. Ha fatto di tutto per dimostrare che la sua sarebbe stata una scelta vincente da quando ha ammesso Gio nella scuola. Eppure i limiti del ragazzo erano evidenti e le sue lacune così tante da non essere colmate in tempo per il Serale di Amici 21. Una rimprovero che le hanno fatto sia Rudy Zerbi sia Lorella Cuccarini: è come se la Pettinelli avesse bruciato questa possibilità a Gio Montana. Amici passa solo una volta nella vita, fatta qualche rara eccezione.

La professoressa ha dimostrato invece di non averci pensato abbastanza quando lo ha ammesso e di non averci pensato due volte a metterlo alla porta. Come se fosse un giocattolo non funzionante, ma dimenticando che ad Amici di Maria De Filippi sono i ragazzi a mettersi in gioco, per loro può essere la grande occasione. Gio Montana aveva già il suo percorso avviato, i suoi singoli vengono tanto ascoltati su Spotify e forse è stato questo a far gola alla Pettinelli. La prova da talent scout a caccia su Spotify però non è andata bene, così oggi ha deciso di eliminare Gio Montana. Lo ha convocato in sala e, in videochiamata, gli ha detto:

“Non posso ammetterti al Serale con due singoli. Purtroppo sulle cover sei deficitario. Diventa un problema di schieramenti. La squadra deve essere allo stesso livello, se c’è un anello più debole mette a rischio la permanenza degli altri”

Ha deciso di eliminarlo anche perché ha notato in lui una certa emotività, pure cantando i suoi inediti. Anche tanta insicurezza, che Gio Montana ha in parte confermato: “Più che insicuro o emotivo è il fatto di ritrovarsi in una situazione da un momento all’altro”. La sua insicurezza deriva dal fatto di doversi misurare con persone che hanno un bagaglio ad Amici lungo già cinque o sei mesi. C’era tanta pressione per lui, perché era già abituato a cantare davanti a un pubblico. “Non è il Gio che mi aspettavo venisse fuori“, ha replicato la Pettinelli. Per lei insomma Gio sarebbe stato un anello debole nella squadra al Serale e ha scelto di sacrificarlo. Gio Montana ha protestato con Anna Pettinelli, che avrebbe potuto farlo entrare a settembre:

“Mi dispiace essere entrato per stare così poco tempo e tornarmene a casa. Avrei preferito un no ed entrare a settembre dell’anno prossimo, con un percorso più sereno e sarei migliorato come tutta la classe. Con meno pensieri in testa”

La professoressa non ha messo in dubbio il talento di Gio, in cui pare continui a credere, ma non ha notato in lui quella forza che sperava di trovare per prepararsi in poche settimane per il Serale. Gio Montana eliminato ha tentato di aprirsi una strada per la prossima edizione:

“Dispiace tantissimo anche a me e mi dispiace che questa possibilità ci sia una volta. Ormai sono entrato, non posso riprovarci. Questa è la cosa che mi dà un po’ fastidio”

Gio Montana protesta contro Anna Pettinelli: “Mi sono bruciato”

Tornato in casetta, Gio Montana si è sfogato con i compagni. Con la voce rotta ha detto: “Ma che ca..mi ha fatto entrare a fare?”. Tra le lacrime ha cominciato a preparare la valigia, continuando a spiegare il suo punto di vista. Ha parlato ai suoi compagni della pressione che viveva essendo entrato con il pensiero di dover già conquistare il Serale di Amici 2022. Tutti gli hanno dato ragione. Lo sfogo di Gio Montana contro la Pettinelli è andato avanti:

“Mi ha fatto entrare per gioco, per dire facciamo dei casting e occupiamo quel banco. Se troviamo un fenomeno bene sennò lo buttiamo fuori. Ho sbagliato a venire. Sono venuto qui a fare figure di m..a con un minimo di seguito già. Mi sono bruciato”

Gio Montana ha già fatto dei live e ha spiegato ai compagni che confrontando quei video con le sue esibizioni ad Amici non lo avrebbero riconosciuto. In casetta nessuno si aspettava che Anna Pettinelli eliminasse Gio Montana così, su due piedi. Soprattutto qualcuno pensava che gli avrebbe almeno promesso un banco per settembre, ma così non è stato. Mentre lui si disperava, però, LDA lo ha fermato per comunicargli che loro due insieme a Calma e Luigi erano stati convocati nella scuola.

Anna Pettinelli elimina Gio Montana, Rudy Zerbi lo salva: è ancora ad Amici 21

A sorpresa, ma forse neanche tanto, Rudy Zerbi ha salvato Gio Montana. Ha convocato anche i suoi tre allievi in sala prove e ha chiesto a Gio cosa fosse successo. Lui aveva già visto, ma voleva probabilmente un parere dall’allievo. Con un lungo discorso ha spiegato perché ha deciso di dargli una possibilità:

“La differenza tra noi adulti e insegnanti, ma nella vita in generale, e voi ragazzi è il fatto che noi siamo qui per prenderci delle responsabilità. Ti chiedo se ti sei chiesto perché vieni scaricato così perché significa non volersi prendere delle responsabilità. Non mi piace quando è così e uno viene scaricato. Il regolamento mi concede la possibilità di dare un banco fino all’ultimo giorno”

Gio Montana è adesso allievo di Zerbi ad Amici:

“Io a differenza di Anna voglio prendermi delle responsabilità e non trovo giusto il modo in cui sei stato scaricato, ho deciso di darti una possibilità. Da questo momento ufficialmente hai un banco, da questo momento sei nella mia squadra esattamente come loro. A una condizione: prima della puntata di domenica voglio vederti studiare giorno e notte. Impegnato al massimo. Se nell’ultima puntata darei i risultati che spero tu possa dare non solo terrai il banco ma ti darò anche la maglia del Serale”

Zerbi è stato chiaro con Gio, però: anche se dovesse arrivate al Serale non è detto che lo vincerà, anzi. Inoltre si aspetta tanto da lui e si scoprirà nella prossima puntata se il giovane riuscirà a stupire Rudy. Per il momento Gio Montana è ancora allievo di Amici.