Amici, Gianmarco e Megan: ora parla Maria, cosa non le va giù

Maria De Filippi si espone sulla coppia composta da Gianmarco e Megan ad Amici di Maria De Filippi. I due ballerini si sono conosciuti grazie a questa esperienza nel programma di Canale 5, ma tra loro non è sempre tutto rose e fiori. Infatti, i daytime che vanno in onda mostrano spesso i due allievi litigare e mettere fine alla loro relazione, per poi tornare insieme. Questo tira e molla non poteva di certo passare inosservato agli occhi della conduttrice, sempre molto attenta a ciò che accade ai ragazzi nella scuola.

Oggi tutti i ballerini si mettono alla prova con una Gara Ballo, che viene giudicata dai telespettatori attraverso il televoto. Ogni allievo ha un suo codice, che può essere usato dal pubblico per dare il proprio voto. Arriva il momento per Megan di esibirsi nello studio vuoto, dove viene accolta dalla voce di Maria, come i suoi compagni d’avventura. La ballerina, che secondo le anticipazioni di Amici 22 ha abbandonato la squadra di Raimondo Todaro cambiando professore, balla il suo pezzo e riceve i complimenti dalla padrona di casa.

Al contrario degli altri ballerini, Megan non lascia subito lo studio. De Filippi le chiede di restare così può anche lei assistere all’esibizione di Gianmarco, con cui la storia d’amore sembrava giunta al capolinea settimana scorsa. Entra il ballerino, che resta sorpreso nel vedere la fidanzata ancora in studio. Con lo sguardo cerca spiegazioni e Maria, in modo dolce e ironico, fa notare a Gianmarco che spesso sbaglia con Megan.

“Ma quanto sei noioso rispetto a lei? Mamma mia! Stai sempre a chiedere. Lei non chiede mai, tu chiedi sempre. Chiedi attenzioni… Non più? Che cosa?! Vedi che è buona. Poi non può parlare con nessuno, se magari qualcun altro sta male, sennò ti toglie attenzione”

Gianmarco non sa cosa rispondere e appare imbarazzato. A questo punto, interviene Megan, la quale fa sapere a Maria che rispetto a prima tra loro “va molto meglio”. Il ballerino tenta, invece, di convincere la conduttrice che non è come sembra: “No, ma non è vero. Lo so com’è. So che è fatta così”. Appare subito chiaro che De Filippi è felice che è nata questa relazione dentro il talent show.

Infatti, lei stessa ammette di essere felice nel vederli di nuovo insieme. Per questo, sembra voler consigliare a entrambi di non sottovalutare la possibilità che hanno di stare uno a fianco all’altro durante questa importante esperienza:

“Sono contenta che avete trovato una soluzione, molto. Mi fa piacere. Sono convinta che entrambi avrete motivo per stare insieme. Magari non vi sposerete, intendiamoci. Ma penso che possiate aiutarvi a vicenda”

Queste le parole della conduttrice, la quale sembra approvare la relazione tra Gianmarco e Megan. Di sicuro, il ballerino a detta sua dovrebbe imparare ad accettare alcuni atteggiamenti di lei. Nonostante questo, è felice di vedere che sono riusciti nel tempo a trovare un punto d’incontro.

Quella di Gianmarco e Megan non è l’unica coppia che si è formata in questa edizione di Amici. Prima di loro, tra Niveo e Rita è nata una storia d’amore. Quest’ultima, però, ha già lasciato il programma. Nonostante ciò, la loro relazione sembra comunque procedere. Invece, quella di Mattia e Maddalena è finita qualche tempo fa per decisione di lei.