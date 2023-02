Amici 22, anticipazioni: il “punto” di Maria sul Capodanno gate

Sono uscite anche questo mercoledì, puntuali come un orologio svizzero, tutte le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 22, in onda come sempre su Canale 5 domenica 5 febbraio. A rilasciarle è stata la pagina Amici News, che ha sguinzagliato le sue talpe negli studi romani della trasmissione, svelando al popolo del web tutto quello che è successo e che andrà in onda molto presto. Come sempre, si tratta di anticipazioni da prendere con le dovute pinze. Ecco dunque tutto quello che è emerso fino a questo punto.

Le anticipazioni di Amici 22: cosa succederà nella puntata del 5 febbraio

Si comincia con una conferma che i fan della trasmissione attendevano ormai da diverso tempo: dopo aver atteso più di due settimane, Samu è finalmente riuscito a confermare il suo posto nella scuola battendo il ballerino sfidante (Mattia Fasan) entrato in gioco per mettere in pericolo il suo banco.

Per quanto riguarda il ballo, inoltre, è emerso che a giudicare le sfide fra i concorrenti sarà Rossella Brescia: la showgirl ha deciso di assegnare la vittoria a Maddalena, mentre il fanalino di coda per quanto riguarda l’ideale classifica stilata con i suoi voti è stata Megan. Parlando del canto, invece, si sa che a giudicare la sfida fra i concorrenti è stata una giuria composta da Francesco Sarcina, Baby K e Peppe Vessicchio: a vincere è stato Niveo, mentre l’ultimo in classifica è risultato essere Wax.

Parlando di Wax: a quanto pare, Maria De Filippi avrebbe deciso di mettere un “punto” (una volta e per tutte?) sulla delicata questione di Capodanno, spiegando al concorrente che se nei giorni scorsi l’ha trattato male l’ha fatto soltanto “per il suo bene”. Amici News riporta che Maria ha detto al concorrente che ora non si deve colpevolizzare troppo, anche perché non è stato l’unico, e che quindi non si dovrebbe portare troppo peso sulle spalle.

Wax, inoltre, si è portato a casa anche una piccola grande soddisfazione personale: il cantante Bresh, ospite in studio, gli avrebbe dato appuntamento una volta uscito dalla scuola, in quanto i due hanno un produttore in comune.

Per quanto riguarda canto e ballo le talpe di Amici News hanno rivelato che in studio per la prossima puntata i telespettatori non vedranno Aaron e Mattia, assenti dalla registrazione (senza un preciso motivo).

I gossip della puntata

C’è stato spazio (oltre che per l’ennesimo scontro fra Todaro e Celentano) anche per un po’ di pettegolezzi. Angelina ha infatti infranto i sogni di Wax e Samu, confermando di essere fidanzata. Le talpe di Amici News, inoltre, hanno confermato di aver notato una vicinanza sospetta fra Cricca e Isobel (quest’ultima, fra l’altro, regalerà al pubblico una suggestiva esibizione sulle note di Frozen).