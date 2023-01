Amici 22, Wax e Maddalena crollano. Per Todaro si mette male

Brutti momenti per Wax e Maddalena ad Amici di Maria De Filippi. Entrambi protagonisti del Capodanno Gate, si ritrovano a vivere una situazione per nulla semplice. Iniziando con la ballerina, durante questo daytime Alessandra Celentano è pronta ad assegnare un nuovo compito. La maestra, da sola in studio con l’allieva, le fa sapere che sta facendo su di lei delle valutazioni abbastanza serie. Proprio perché vorrebbe evitare di prendere delle decisioni estreme, vuole metterla nuovamente alla prova.

A detta della Celentano, Maddalena sarebbe “tornata nel baratro”. Inoltre, aggiunge: “Non ho capito se sei una bambola sexy o una bambola assassina”. Per questo, crede che sia arrivato il momento “di fare un cambio”. Si mette male per la ballerina, a cui non resta altro che confermare tutto. Manca poco al Serale e la Celentano vorrebbe vedere l’allieva migliorare. Ciò che sta facendo per la maestra non è abbastanza. La stessa Maddalena afferma che questo è un periodo no:

“La voglia e la fame di fare ce l’ho. Lo sento anche io che è un momento in cui sono ferma. Ma non so il perché. Ci ho provato a capirlo, ma non riesco a trovare la motivazione. Voglio migliorare e spero di continuare a farlo”

Tornata in Casetta, Maddalena si sfoga con i suoi compagni: “Mi ha detto cose brutte. Pensavo di piacerle. Prima piacevo alla Celentano e a Emanuel. Ora non so neanche se piaccio più a Emanuel”. Quest’ultimo, rimasto deluso dal caso del Capodanno Gate che l’ha vista protagonista, conferma i suoi dubbi. Il professore le invita una comunicazione, facendole sapere che in effetti si è chiesto se sia il caso oppure no di portarla al Serale.

Non va bene neanche a Wax. Nel corso della puntata di Amici 22 di domenica 29 gennaio 2023, Anna Pettinelli ha giudicato insieme ad altri giudici le nuove esibizioni di canto. Quella di Wax non l’ha affatto convinta. Ecco che il giovane allievo è finito ultimo nella classifica. A questo punto, si sfoga anche lui con i suoi compagni: “Non ho trovato una critica costruttiva in quello che ha detto”.

Angelina Mango inizialmente sembra sostenerlo: “È un controsenso, perché se hai messo tanta performance hai messo tanto te stesso”. Wax ammette che avrebbe voluto chiedere alla Pettinelli delucidazioni, ma non aveva tutta questa voglia di farlo. Ed ecco che arriva una comunicazione da parte di Rudy Zerbi, che critica totalmente l’esibizione del cantante.

Nessuna parola positiva per Wax, che dovrà esibirsi con il brano di Irama La genesi del tuo colore. Ma il cantante reagisce davvero male, ha un crollo mentre si sfoga con i suoi compagni d’avventura, in particolare Angelina e Niveo. L’allievo crede che dopo il Capodanno Gate stia ricevendo solo critiche e attacchi.

“Faccio questa canzone e grazie per il compito. Devo capire un attimo me, in questo periodo. Perché purtroppo non mi vanno tante cose. Mi sento attaccato per la mia personalità un’altra volta. Tutto quello che sta succedendo, un completo attacco nei miei confronti. Anche prima di questo compito non stavo bene. A me non piacciono queste cose. Non voglio fare la vittima, ti dico le cose come stanno. È in questo periodo che vengono attaccato continuamente. Ho ricevuto solo critiche. Angelina neghi i fatti. Dalla Casetta solo critiche, da tutti voi. Un complimento sarà capitato? Sì bene, tutto il resto è critica”

Angelina Mango crede, però, che Wax si stia convincendo di questo, fraintendendo tutto. Infatti, secondo la cantante Zerbi non aveva alcuna intenzione di attaccarlo, ma solo di assegnargli un compito.

Amici 22: un altro allievo di Raimondo Todaro insoddisfatto

Il primo a chiedere aiuto ad Alessandra Celentano, tra i ballerini di Todaro, è stato Samuele. Dopo di che, anche Mattia Zenzola ha fatto lo stesso, generando la furia di Raimondo. Ed ecco che ora Meghan esprime il suo malessere. La ballerina si sfoga nel momento in cui si ritrova ad avere un confronto con un altro professore, Emanuel Lo. Quest’ultimo esprime parole bellissime su di lei:

“Secondo me stai facendo un percorso bellissimo. Nelle prime esibizioni non riuscivo a mettere a fuoco quello che sei. Puntata dopo puntata mi hai catturato. Quando stai in quel banco lì è come se stessi già ballando. Mi piace tantissimo come supporti i ragazzi che ballano. Si vede, è bellissimo, è una cosa che fanno in pochi. Lì in quel banco si legge tutto. Però c’è qualcosa nelle ultime puntate… Secondo me, ti sei un po’ spenta. Non so se è quello che senti di te, se non ti senti esaltata”

In effetti, Megan ammette subito dopo che non si sente compresa dal suo professore di danza, che è appunto Raimondo.

“Penso che sia un po’ paura e ho perso sicurezza, sono entrate persone forti. Mi sento un po’ meno rispetto agli altri. Non mi sento valorizzata dal mio professore. Mi sento un pochino… non sola, ma non compresa a 360 gradi. Mi sono sentita più compresa con i compiti della maestra”

Un altro allievo che sembra cercare aiuto. Emanuel Lo aveva già compreso il suo disagio nei giorni scorsi e probabilmente per questo ha deciso di convocarla in studio e assegnarle un nuovo compito. Megan appare entusiasta non appena scopre la coreografia che le ha assegnato Emanuel.