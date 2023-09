Amici, Gaia piange e De Filippi a nudo: “A 14 anni io ero disperata”

Maria De Filippi si svela sulla sua adolescenza e i classici problemi che affliggono una persona in quella fase di vita. La ballerina Gaia è una delle tante adolescenti che non riescono ad accettare il proprio corpo e che non hanno molta autostima. A darle una mano a superare questo problema è Alessandra Celentano. La storica insegnante di danza del talent show utilizza parole dure, ma in realtà sta dando un grande aiuto all’allieva a crescere e a uscire fuori.

Per Gaia, mentre Maria è in collegamento con la classe, riceve una lettera da parte della Celentano, che le assegna il primo compito. La professoressa ammette di avere dei forti dubbi. In particolare, crede che lei non abbia una personalità, parlando di danza. La ballerina 22enne resta male e inizia a piangere. A questo punto, interviene ‘Queen Mary’, la quale tenta di rassicurare Gaia, raccontando un fatto inedito della sua adolescenza.

“È abbastanza normale avere delle difficoltà ad accettarsi, capito? Non penso che le ragazze che hai intorno si piacciano tanto. Considera che quando io ero piccola, avevo 14 anni, ero la più bassa della classe ed ero disperata. Mia mamma mi diceva che avevo preso dalla nonna. Camminavo in punta di piedi. Il mio collo del piede è perfetto perché camminavo in punta di piedi per essere più alta di 3 centimetri. L’estate dopo ho iniziato ad avere un seno enorme e fino all’anno prima andavo a mare senza il pezzo di sopra… Piano piano ci si accetta”

Per aiutare gli allievi di Amici, De Filippi è disposta anche a mettersi a nudo. Come sempre, dimostra di essere sempre a fianco a loro e lo è anche Alessandra Celentano, sebbene a volte possa sembrare il contrario. Durante la scorsa edizione, l’insegnante ha dato conferma di questo con alcuni allievi, che nonostante non fossero ‘i suoi’ chiedevano il suo aiuto. Maria conferma che lo scopo della Celentano è quello di aiutarla sia nella danza che nella vita con questo:

“La conoscenza mia di te è superiore rispetto a quella di Alessandra. Lei parla di danza e pensa che attraverso questo sistema possa acquisire più sicurezza”

Arriva un compito anche per Holly Francisco, l’allievo di Anna Pettinelli. Ovviamente è Rudy Zerbi, con cui ha già avuto un teso confronto, a fargli questa spiacevole sorpresa. Al contrario di Gaia, che è felice di fare il ballo seducente proposto da Alessandra, Holly appare abbastanza titubante. La canzone richiesta è Sere Nere di Tiziano Ferro, senza l’aggiunta di barre.

Come reagisce Pettinelli? Male. Infatti, la professoressa di canto decide di strappare direttamente il comunicato di Zerbi, rifiutando così il compito. Il gesto fa felice Holly, il quale applaude felice.

A regalare un altro colpo di scena ci pensa la Celentano, che decide di eseguire un test di ingresso per tutti i ballerini della Scuola. Tale prova verrà richiesta a ognuno di loro in qualsiasi momenti.