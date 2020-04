Amici Gaia, a sorpresa arriva Zerbi durante la diretta: “Mi hai fatto penare”

Amici, Gaia Gozzi in diretta su Instagram: interviene Rudy Zerbi

Gaia Gozzi dopo la vittoria ad Amici sceglie di stare vicina e di entrare in contatto con il suo pubblico utilizzando, ovviamente, i social. In particolare, la vincitrice della 19esima edizione del talent abbraccia virtualmente i suoi fan con una diretta su Instagram, dove a sorpresa arriva Rudy Zerbi. Nel corso della finale, il professore di canto ha dimostrato di essere particolarmente soddisfatto dei passi avanti fatti da Gaia. Subito dopo la finale, ha condiviso un messaggio per complimentarsi con lei. Durante l’anno, Rudy non ha riservato commenti troppo positivi nei suoi confronti. La sua ‘preferenza’ verso Giulia Molino si è sempre fatta notare. Nonostante ciò, Zerbi non ha mai nascosto di vedere in Gaia tanto talento. Ed è per questo che ha scelto di fare i complimenti alla Gozzi per la sua vittoria. Ora i fan non possono non notare i commenti di Rudy, che prende parte alla diretta di Gaia.

Gaia Gozzi vincitrice di Amici, Rudy Zerbi commenta la sua diretta e i fan non possono non apprezzare

A sorpresa, durante la diretta di Gaia su Instagram, arriva un commento da parte di Rudy. Il professore di canto segue il filmato e scrive: “Mi puoi salutare? Mi chiamo Rodolfo”. Un messaggio molto ironico che finisce anche sotto gli occhi della Gozzi. Ovviamente la cantante di Chega non può non leggere subito il commento di Zerbi, a cui rispode con un saluto. Rudy continua a ironizzare commentando durante la diretta e l’ex allieva di Amici risponde: “Noi ci sentiamo domani, evita, ti prego, di farmi fare delle figuracce in diretta”. Ma il professore non si ferma e commenta nuovamente dicendosi pronto a vendicarsi con lei. Ovviamente tutto in chiave ironica, tanto che la stessa Gaia ci scherza su: “Rudy non c’è bisogno che ti vendichi, me l’hai già fatta penare tutto l’anno“. Il pubblico, di fronte a questi commenti, appare divertito e tantissimi fan iniziano a salutare Zerbi.



Amici, Gaia Gozzi: a chi dedica la sua vittoria, parole speciali per Maria De Filippi

Un momento speciale quello che sta vivendo Gaia grazie all’esperienza vissuta nel talent di Maria De Filippi. Ed è a quest’ultima che, in questi giorni, riserva dei ringraziamenti. La cantante non può non esprimersi in modo positivo quando parla della conduttrice: “È incredibile”. “A chi dedico la mia vittoria? A tutte le persone che stanno ascoltando Genesi, alla mia famiglia, alle persone che hanno collaborato, alla queen (Maria De Filippi) e alla musica”, dichiara Gaia. Ora, chiaramente, non vede l’ora di poter incontrare e abbracciare i suoi fan, attraverso concerti e instore. Non solo, la Gozzi spera di poter presto rivedere le sue sorelle. Sebbene sia pronta a tutto questo, Gaia ammette di sentire la mancanza della casetta, dove ha vissuto insieme agli altri concorrenti durante il serale.