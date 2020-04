Gaia Gozzi, passato difficile e rapporto con Maria: confessioni dopo Amici

La vincitrice di Amici 19 si racconta dopo il suo trionfo: “Ho avuto paura di non farcela”

“Ho avuto paura di non farcela, non volevo passare per la cantautrice che ha bisogno della televisione”, ha dichiarato Gaia Gozzi in un’intervista per Il Secolo XIX. Reduce dalla vittoria di Amici 19, la giovane ha deciso di raccontare le emozioni vissute durante il reality e dopo la finale. La prima donna ad aver trionfato dopo ben sei anni di vittorie tutte al maschile, ma come mai ad oggi Gaia è così emotiva? “Ho provato dolore, ho avuto momenti di totale introspezione. Mi sono trattenuta tanto sino a capire cos’è giusto e sbagliato per me stessa e la mia musica”.

“Sorpresa e felice, ma ero sicura vincesse Javier”

Vincitore del circuito ballo, Javier Rojas era uno dei papabili vincitori della finale di Amici. Anche Giulia Molino, la cantautrice partenopea, era molto quotata dal pubblico. In un’intervista per ComingSoon, Gaia ha svelato di essersi sorpresa della sua vittoria e di aver pensato che Javier o Giulia le avrebbero soffiato la coppa: “Pensavo Giulia o Javier. Sono due personaggi molto amati artisticamente e personalmente dal pubblico. Ero sicura vincesse Javier. Ho vissuto la finale con estrema serenità ma con quella grinta giusta per andare avanti. Il mio pianto alla fine è stato liberatorio, di sorpresa, di felicità”.

Maria De Filippi e la polemica con Celentano e Steffens

“Maria è stata fondamentale perché mi ha dato fiducia concentrandosi sulle mie esigenze a livello umano. Ha saputo dirmi le parole giuste al momento giusto”, ha ribadito Gaia in un’intervista per Il Giornale. Infine la discussione andata in onda tra la conduttrice e la maestra Alessandra Celentano, dove quest’ultima e Timor Steffens non si sono alzati nel momento dell’eliminazione di Nicolai. In molti sospettano una mancata conferma dei loro ruoli il prossimo anno. Cosa ne pensa la vincitrice del talent? “Non ho sentito, ero concentrata sulla mia gara”, ha concluso la Gozzi utilizzando la sua nota diplomazia.

Gaia torna sui social: “Guardo la coppa e ancora non ci credo”

“Mi sono presa 24 ore per realizzare tutto quello che è successo. A tutto l’amore che ho ricevuto in questi mesi. Tutte le paure che poco alla volta sono riuscita a sconfiggere. Alla musica che ci ha uniti. Alle persone incredibili che mi hanno accompagnato in questo cammino unico e indimenticabile. Gli abbracci dati da lontano e a tutti quelli che ci daremo. Ai singhiozzi e alla gioia infinita. Guardo la coppa accanto al letto e ancora non ci credo. Questa non è la mia vittoria, è la nostra vittoria, perché ce la faremo a vincere anche questo momento di lontananza e sofferenza, tornando più forti e più colmi d’amore che mai”, queste le prime parole pubblicate da Gaia sui social.