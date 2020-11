Amici, gaffe di Alessandra Amoroso su Luca Jurman: arrivano le scuse

Alessandra Amoroso si è resa protagonista di una gaffe nel corso della prima puntata della ventesima edizione di Amici. L’interprete pugliese è stata invitata da Maria De Filippi per festeggiare il grande traguardo raggiunto dal programma Mediaset. La conduttrice ha mostrato l’ingresso di Sandrina nella Scuola più famosa d’Italia e l’Amoroso non ha potuto fare a meno di ringraziare Rudy Zerbi, oggi Professore della trasmissione insieme ad Arisa e Anna Pettinelli, che in passato ha creduto molto nelle sue qualità artistiche. Peccato, però, che la promozione di Alessandra – nel lontano 2008 – sia stata fortemente voluta da Luca Jurman, cantante, arrangiatore e produttore musicale che non fa più parte del cast della trasmissione da diverso tempo.

Una dimenticanza – quella da parte di Alessandra Amoroso – che ha infastidito parecchio Luca Jurman. Il 53enne ha condiviso su Facebook un lungo sfogo, dove ha rimarcato un certo risentimento nei confronti della pupilla di Maria De Filippi. “Io di quella persona nutro bellissimi ricordi, già non so spiegarmi la sua sparizione avvenuta di colpo anni fa, non ho fatto altro che lottare per lei è il suo talento, come per molti altri…. che devo dire?”, ha sottolineato Jurman, che ha poi fatto notare che il video dell’ingresso di Alessandra ad Amici è di colpo sparito da Youtube. Video nel quale Maria De Filippi ribadiva che l’Amoroso era stata “fortemente voluta da Luca Jurman”.

I RICORDI DI SOLITO DOVREBBERO FAR STARE BENE, PECCATO CHE SENTIRE QUALCUNO CHE TI DICE: “ CIAO LUCA, SCUSA SE TI… Posted by Luca Jurman – Pagina Ufficiale on Saturday, November 14, 2020

“Forse un giorno qualcuno riuscirà a guardarmi in faccia e darmi le giuste spiegazioni. Nel frattempo….mentre rimango “IMMOBILE” davanti a queste assurdità, io continuerò a fare Musica”, ha aggiunto sui social network Luca Jurman, che ha ricevuto subito migliaia di like e commenti. Tra i tanti è arrivato pure inaspettatamente quello di Alessandra Amoroso, che si è prontamente scusata per la gaffe compiuta ad Amici:

“Ciao Maestro, mi dispiace per questo commento e non so cosa sia successo comunque ti dico: grazie per avermi voluta sin dal primo giorno, per avermi fatto passare momenti meravigliosi e per avermi sostenuta sempre…Sensazioni ed emozioni che porto nel cuore al di là del tempo passato! Ti abbraccio forte”

Pronta la replica di Luca Jurman, che ha cercato di riappacificarsi con Alessandra Amoroso: “Grazie Ale, io ci sono sempre!”. Pace dunque fatta tra i due, che tanto si sono spalleggiati nell’edizione 2008 di Amici, quella che ha lanciato pure il secondo classificato Valerio Scanu.

Dopo il boom della hit estiva Karaoke, realizzata in collaborazione con i Boomdabash, Alessandra Amoroso è al lavoro sul suo prossimo album che, molto probabilmente, uscirà entro la fine del 2021. Per la 34enne sarà il suo settimo album: l’ultimo – 10 – è uscito nel 2018.

Calma piatta invece in amore per Alessandra Amoroso. L’artista pugliese è ancora single dopo l’improvvisa rottura con il produttore musicale Stefano Settepani, avvenuta ad un passo dal matrimonio. I due si sono conosciuti proprio dietro le quinte di Amici e hanno convissuto per diverso tempo.