Alessandra Amoroso in confidenza: le pene d’amore non fanno più male

La popolare cantante pugliese Alessandra Amoroso è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante una recente intervista pubblicata nell’ultimo numero del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni (in edicola da martedì 1 settembre), dove ha parlato tra l’altro anche della sua vita sentimentale. Reduce dal grande successo ottenuto con il brano Karaoke, la Amoroso ha raccontato di essere ancora incredula, perché le aspettative sono state superate. La sua musica è riuscita a far ballare tutti: grandi e piccoli. Il suo è un inno al desiderio di libertà, anche se gli italiani, superato il periodo di lockdown, quest’estate hanno dimostrato di averne presa fin troppa. Il 12 agosto scorso Alessandra ha festeggiato il suo compleanno insieme alla famiglia. Pochi giorni insieme ai suoi genitori all’insegna del relax, ma anche di grandi mangiate. La mamma e le zie della cantante le hanno infatti preparato tanti piatti succulenti, di cui lei va ghiotta.

Il sostegno ai lavoratori del mondo dello spettacolo

Prima di raccontare della sua partecipazione alla nuova edizione dell’evento musicale Seat Music Awards Italia, la cantante ha commentato del suo ruolo inedito come calciatrice. Prima capitana della squadra di calcio nazionale cantanti, ha ammesso che il suo ruolo importa una grande responsabilità. Anche perché le brutte figure sono sempre dietro l’angolo. L’artista ha rivelato ai lettori di Tv, Sorrisi e Canzoni che la sua passione per il calcio è nata quando frequentava le scuole medie. Suo padre Walter il suo coach. La Amoroso ha poi parlato della sua partecipazione al Seat Music Awards. Un’iniziativa, questa, a cui ha voluto aderire per “infondere forza e coraggio ai lavoratori del mondo dello spettacolo“.

Le parole di Alessandra Amoroso sulla sua vita sentimentale

Alessandra ha poi raccontato anche della sua vita privata. “Oggi so che la completezza di una donna non deriva dalla presenza di un uomo accanto” ha dichiarato l’ex protagonista del talent show Amici. La cantante ha poi proseguito dicendo di aver capito che in una relazione la persona più importante può essere anche lei stessa. Poi l’ammissione: “In passato ho avuto poco amore per me stessa“. Insomma, la sua vita sentimentale sembra le abbia dato in passato dei pugni in faccia. La Amoroso ha reagito con fermezza a tutto questo. Si è rialzata e ha continuato la sua vita. “Sono tornata ad essere viva, ancora più viva” ha concluso la cantante.