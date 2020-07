Alessandra Amoroso cambia look, fan “Perso la testa”: lei risponde

Alessandra Amoroso ha deciso di stravolgere il proprio look in quest’estate durante la quale ha lanciato uno dei tormentoni più ballati: Karaoke (con i Boomdabash). La cantante ha voluto fare un taglio netto col passato, o più precisamente con la quarantena, che l’ha provata parecchio; questo taglio è avvenuto anche ai suoi capelli: ora sono più corti e ha esibito su Instagram la sua nuova frangetta. Anche il colore è diverso: bianchi. Una scelta che però non ha entusiasmato tutti i suoi follower, alcuni dei quali le hanno chiesto, senza mezzi termini, cosa le sia passato per la testa per stravolgere in quel modo la propria capigliatura. Ma la storia è sempre la stessa: se resti sempre uguale, ti criticano perché non cambi mai e quindi annoi; se invece decidi di attuare dei cambiamenti drastici, non ricevi commenti positivi e ti dicono che non sei più la stessa. La Amoroso sa bene come vanno queste cose, perciò ha deciso di rispondere con l’ironia a chi ha attaccato il suo nuovo look.

Nuovo taglio di capelli estate 2020 di Alessandra Amoroso: la cantante decide di cambiare totalmente look

Ha mostrato il suo nuovo taglio di capelli non appena ha messo piede fuori dal salone. Il suo hairstylist di fiducia è riuscito a centrare in pieno la richiesta di Alessandra Amoroso di cambiare, dopo quello che ha dovuto passare durante la quarantena: ha rivelato che è stato per lei un periodo per niente facile e solo la canzone con i Boombadash le ha permesso di ritornare a sorridere. Aveva perso tutto il suo entusiasmo. Quello che nessuno più riuscirà a toglierle. A chi ha commentato la sua ultima foto del nuovo look con queste frasi poco carine: “Hai perso completamente la testa”; lei ha risposto in questo modo: “Non l’ho mai avuta attaccata”. Un ottimo modo per zittire chi critica dalla mattina alla sera.

La frangia di Alessandra Amoroso: Emma Marrone e Bianca Guaccero approvano

Ad apprezzare invece il nuovo taglio di Alessandra Amoroso, una delle sue migliori amiche, Emma Marrone. Anche lei, in questo periodo, ha deciso di sperimentare parecchio e l’esperienza a X Factor le permetterà di osare ancora di più (dopo le prime registrazione ha scritto un messaggio importante per i fan). Tra le sostenitrici della frangetta di Alessandra Amoroso, Bianca Guaccero, che ha sempre manifestato la sua infinita stima nei confronti della cantante. Cambi di look o meno, la Amoroso continua a essere una delle cantanti italiane che riesce sempre a sfornare pezzi di successo: quest’estate si fermerà con Karaoke o lancerà un’altra bomba?