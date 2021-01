Amici, ex ballerino difende Elena d’Amario: “La Celentano ha rosicato”

Alessandra Celentano continua a essere argomento di discussione dopo la lite con Elena d’Amario. Un fatto che ormai è sulla bocca di tutti, soprattutto dopo che la stessa Maria De Filippi ne ha parlato nella puntata di sabato. La Celentano non è nuova a questo genere di polemiche, perché già in passato i suoi metodi di insegnamento sono finiti sotto esame. Naturalmente lei continua a difendere il suo modo di rapportarsi con gli allievi e di insegnare, ma più di qualcuno non li condivide. Come si suol dire: li rispettano, ma non li condividono. A farne le spese in questa edizione è Rosa Di Grazia, allieva di Lorella Cuccarini. Quest’ultima ha deciso di prendere in mano la situazione e di difendere la sua ballerina, oltre che Elena visto che ha fatto le sue veci in sala prove.

Dopo il caos di sabato pomeriggio, oggi a parlare è Tony Aglianò, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Tramite Biccy, Tony ha parlato della sua esperienza con la Celentano e soprattutto ha voluto difendere Elena. Per lui infatti, come ha scritto, ciò che ha visto non è nulla di nuovo. Ha fatto sapere di aver vissuto spesso dinamiche simili con la Celentano, poi ha scritto che secondo lui Elena non ha affatto mancato di rispetto all’insegnante. Tony si è fatto un’idea ben precisa di quanto è accaduto:

“Per me invece la ballerina è stata una grande signora. Mi viene da pensare che Alessandra abbia rosicato perché quella che era una sua allieva ora ha la posizione di poter dire la sua da professionista. Se dire un’opinione diversa dalla sua equivale a mancarle di rispetto io credo che lei non sappia cosa sia il rispetto”.

Un attacco molto duro che è proseguito con un suo personale ricordo della Celentano. Tony ha raccontato che durante una puntata su Canale 5 la maestra ha detto a Maria di aver fatto bene a non chiederle il suo parere sull’esibizione appena vista, perché avrebbe potuto schiacciarlo. “Un’insegnante come può dire che avrebbe schiacciato il proprio allievo?”, ha scritto. Ma Tony ha anche raccontato un retroscena di Tu sì que vales, risalente alla prima edizione del programma.

In quella stagione lui era nel corpo di ballo e durante le prove ha visto la Celentano in studio. D’istinto gli è venuto da andare da lei e salutarla, ma pare che l’insegnante non abbia reagito per niente bene. Queste le parole del ballerino: “Mi venne d’istinto andare da lei a salutarla con due bacini sulla guancia. Soprattutto perché erano anni che non la vedevo. La sua risposta è stata ‘come osi salutarmi?’”. In questi giorni inoltre anche un altro ex allievo della scuola si è scagliato duramente contro la Celentano.