Amici, ex allievo sul Capodanno gate: “Ho tirato troppo la corda”

Tommy Dali è stato per mesi uno dei favoriti dell’ultima edizione di Amici. Almeno fino a quando, lo scorso gennaio, l’ex allievo è stato drasticamente mandato via dal suo prof, Rudy Zerbi. Il motivo non aveva nulla a che vedere con la sua musica, bensì il cantante è stato più volte ripreso a causa di comportamenti che violavano il regolamento. A far traboccare il vaso, infine, è stato il suo coinvolgimento nel famoso ‘Capodanno-gate‘. Lo scandalo per eccellenza dell’ultima edizione del talent show di Canale 5, i cui dettagli sono ancora sconosciuti oggi. A distanza di mesi, in un’intervista a Superguida Tv, il cantante è tornato a parlare dell’argomento.

“Sono uscito dalla scuola a causa del mio carattere. Ammetto di aver tirato troppo la corda“, ha confessato senza tirarsi indietro Tommy Dali. Cosa abbia fatto esattamente lui, insieme ai suoi compagni, non si sa ancora, ma anche l’ex allievo ha ammesso di aver superato decisamente il limite. C’è da dire che il cantante sarebbe potuto arrivare addirittura in finale, considerando il gran consenso che aveva ottenuto durante i mesi in cui ha frequentato la Scuola. Per questo, come ha reagito quando Rudy Zerbi ha deciso di eliminarlo?

All’inizio ho reagito male, poi ripensandoci mi sono detto che aveva ragione. Venivo da un momento delicato della mia vita e l’ingresso della scuola ha segnato la mia rinascita. Tra i momenti difficili ricordo quando io e NDG siamo rimasti a prepararci da soli in studio dopo che avevamo ricevuto un provvedimento.

Tommy ha poi parlato della ‘padrona di casa’ del programma, Maria De Filippi. Il giovane ha speso solo belle parole per la conduttrice, della quale serba un bellissimo ricordo. In particolar modo, ha dichiarato di essere rimasto molto impresso dalla sincerità e schiettezza con cui si è sempre rivolta a lui e a tutti gli altri allievi della Scuola.

Infine, ha commentato anche la vittoria di Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano che si è aggiudicato il primo posto in questa 22esima edizione di Amici. “Mattia si meritava di vincere. E’ l’esempio di un bravo ragazzo che ha saputo rialzarsi. Solo stima e rispetto e quindi gli faccio i miei complimenti.“, ha dichiarato. Mattia, infatti, è tornato nel programma dopo l’infortunio avuto durante la scorsa edizione, che gli impedì di partecipare al Serale. Un sogno infranto, per cui, però, ha lottato tanto, fino a riuscire a realizzarlo un anno dopo. In tanti hanno lodato il percorso del ballerino nella Scuola e la sua tenacia, tra cui, per l’appunto, anche Tommy.

Nel frattempo, Tommy Dali si sta impegnando nel suo progetto musicale. Recentemente ha rilasciato un singolo insieme al suo compagno di Amici, NDG, dal titolo “Miss” e ha promesso che presto ci saranno molte novità. Non resta che aspettare per scoprirel.