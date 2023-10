Amici, Emma Marrone brilla con jeans e maglione: marca e prezzo

Emma Marrone ospite come giudice di canto nella puntata di Amici, andato in onda sabato 15 ottobre, ha indossato un outfit che non è passato inosservato. Seppur non sembra, il look da lei ideato è molto accurato e non del tutto economico.

In particolare la cantante ha indossato un maglione stracciato e un jeans davvero particolare. Il maglione è dello stilista Christopher Esber ed ha un effetto vissuto Relica, il costo è di 798 euro. Il jeans, invece, modello Ashton, è firmato The Attico e costa 870 euro. Dunque la cantante pugliese ha deciso di indossare un outfit apparentemente molto semplice ma abbastanza costoso.

Il maglione sembra stracciato, nella parte bassa non cade dritto e dietro è più corto, dal colore beige. Il jeans è formato da due pezzi: un pantaloncino a cui vengono unite le due parti che cadono a zampe di elefante.

Souvenir: il nuovo disco

Dopo quattro anni di pausa Emma è tornata nel panorama musicale con un nuovo disco: Souvenir. Questo nuovo album segna la rinascita della cantante dopo momenti difficili, più di tutti la morte del padre, risalente ad un anno fa.

Emma ha deciso di raccontare, in questo nuovo progetto, tutte le nuove storie e consapevolezze apprese in questo ultimo periodo, ma anche gli schiaffi ricevuti e le riflessioni fatte, come se offrisse un souvenir del viaggio fatto al suo pubblico.

“Ho intitolato il nuovo disco ‘Souvenir’ perché mi sono resa conto di quanto siano importanti i ricordi”, ha raccontato la musicista. “Ricordare delle cose, che siano dolorose o meravigliose. Alle persone che mi vogliono bene, alla mia gente, sto regalando l’ultimo anno della mia vita, che ho passato, che ho trascorso“.

“Quindi mi sono dedicata ad altro, ho fatto televisione, ho fatto cinema, ho preparato un documentario uscito lo scorso anno e sono stata a Sanremo. In realtà non è che sono stata così ferma. Avevo comunque iniziato a scrivere il mio disco, poi c’è stato il disastro di mio papà e mi sono fermata per dedicarmi a lui. A ottobre dell’anno scorso, ho iniziato seriamente a prendere in mano la situazione dopo un periodo di dovuto silenzio per una questione personale e umana, e sono entrata in studio. In quei mesi mi sono dedicata completamente a‘curarmi’ attraverso la scrittura di questo album, che per me è stata veramente una scelta salvifica. Avevo bisogno di prendere in mano la mia vita e di non lasciarmi travolgere dal dolore e dalla disperazione. Così, mi sono chiusa in studio ed è stato un flusso di coscienza continuo, che sta continuando. Perché, in realtà, ‘Souvenir’ è solo la prima parte di un lavoro che sta quasi continuando”.

La cantante ha spiegato che nonostante il dolore non è quindi mai rimasta con le mani in mano e ha deciso di canalizzare il dolore nella scrittura: Souvenir ne è il risultato.

Emma in questo modo ha dato vita ad un disco molto personale ma con temi che possono essere condivisi da tutti, qui racchiude la sua anima e la sua vita. In questo progetto la cantautrice è stata affiancata da team di autori, produttori e compositori, tra cui Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Jacopo Ettorre, Jacopo Lazzarini, Francesco Tarducci, Federica Abbate, Federico Bartollini, Andrea Bonomo, Simone Privitera, Drillionaire, Simon Says, Francesco Catitti, Riccardo Scirè e Luca Faraone.