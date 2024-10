Amici, Emanuel su classifiche di Celentano-Lettieri: “Non ha senso”

Nella puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5, il maestro Emanuel Lo ha detto la sua in merito al sistema delle classifiche messo in atto negli ultimi giorni da altre due insegnanti di ballo: Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. La sue parole a riguardo sono state di forte disapprovazione. Scopriamo nello specifico che cosa ha detto sulla questione.

Come di consueto oggi pomeriggio, venerdì 25 ottobre, è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi. Ancora una volta si è parlato del sistema delle classifiche adottato negli ultimi giorni dalle maestre Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Questo ha fatto parecchio discutere ed in merito è arrivato anche il parere di un altro insegnante della scuola di Amici, ovvero Emanuel Lo. Quest’ultimo, una volta venuto a conoscenza del compito affidato alle ballerine dalla Celentano, ha deciso di convocarle per parlare della questione.

Il maestro ha quindi commentato la decisione delle altre insegnanti di affidare compiti ai ballerini altrui e poi stilare delle classifiche, sottolineando come si trovi totalmente in disaccordo con tale metodologia. L’ha difatti definita priva di senso, evidenziando come sia abbastanza chiaro che ogni professore tenda a mettere ai primi posti i propri allievi penalizzando quindi quelli altrui.

Di seguito le sue parole precise in merito alla questione:

Ognuno di noi ha dei gusti, ha dei pensieri, ha delle idee. Potremmo avere ventimila classifiche, ragazzi, di ventimila persone. La cosa bella della danza è che è soggettiva e che ognuno ha un sentire. Per questo io sono in disaccordo, soprattutto per come è stato fatto perché io non sapevo che i miei venissero a fare questa classifica. Per di più è stata fatta anche furbamente perché sono stati messi in mezzo i professionisti dove il voto dei professionisti era un voto contro due della Cele e la Celentano naturalmente avrebbe avuto in mano il voto. Voleva farmi capire a me personalmente che Sienna non le piace, far capire a Deborah che Teodora non le piace? Io lo so quello che non piace alla maestra. So quello che piace a me però. Ad oggi questa classifica io non l’ho capita quindi io non vi farò ballare, non vi ho chiamate per fare le mie classifiche, mettermi qua e dire “Fammi vedere, Teodora fai hop hop, 2!”. Posso farlo, non mi va. Voglio solo farvi capire che non è che sono fuori da questa situazione. So ma per me non ha senso.

La discussione tra Celentano e Lettieri

Nei giorni scorsi il sistema adottato dalle due insegnanti aveva scatenato diversi dissapori. In particolare Deborah Lettieri, dopo essere venuta a conoscenza del compito affidato da Alessandra Celentano alle sue ballerine, aveva punto l’altra maestra definendola “Il gran guru della danza” e mostrandosi infastidita dal fatto che avesse affidato compiti ad allieve non sue e stilato una classifica. A quel punto, a propria volta, aveva deciso di dare un compito alle ballerine della Celentano e fare una propria classifica.

La sua reazione è stata molto commentata sul web. I telespettatori, difatti, l’hanno criticata definendo il suo atteggiamento immaturo e sottolineando come se la fosse presa con le ballerine per ripicca alla collega. Nella puntata del daytime andata in onda il giorno seguente è poi arrivata la replica di Celentano, la quale ha lanciato una stoccata a Lettieri affermando di non conoscere neppure il suo cognome.