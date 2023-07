Amici, è amore tra Giulia Stabile e Wax? Il gossip bomba

Nuova coppia all’orizzonte tra due grandi protagonisti di Amici? A diffondere la notizia bomba è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha recentemente pubblicato una segnalazione di una sua seguace riguardante un presunto avvicinamento tra due ex allievi della Scuola più famosa d’Italia. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Giulia Stabile e Wax, che hanno partecipato rispettivamente alla 20esima e alla 22esima edizione del programma (la ballerina arrivando anche vincitrice). Secondo quanto testimoniato da una follower della Marzano, i due sarebbero stati beccati ieri sera, 28 luglio, all’Old Fashion di Milano, mentre ballavano insieme in maniera molto complice. Ecco quanto riportato in una storia Instagram:

Ciao Deianira, ieri sera ero all’Old Fashion a Milano e c’erano Giulia Stabile, la ballerina, e Wax di Amici che ballavano insieme e sembravano molto affini. Sono due giorni che ci vanno insieme.

A quanto pare, sono ben due giorni che la ballerina e il cantante si presentano insieme al locale. A corredo della segnalazione, poi, Deianira ha condiviso anche alcune foto in cui si possono vedere, anche se sfocati, Wax e Giulia insieme in questo locale milanese. Alla domanda della seguace che voleva sapere maggiori informazioni sulla presunta coppia, l’influencer ha risposto di non sapere nulla, ma di vederli molto bene insieme. Dunque, non è chiaro se i due stiano uscendo solamente in qualità di amici o se effettivamente stia nascendo un nuovo amore.

Giulia Stabile e Wax: amicizia o amore?

C’è da dire, però, che Giulia ha stretto amicizia con molti degli ex allievi dell’ultima edizione di Amici. Essendo una delle ballerine professioniste del programma, la Stabile ha avuto modo di passare molto tempo insieme ai ragazzi, riuscendo a costruire degli importanti legami che esistono anche al di fuori degli studi televisivi. Per esempio, ultimamente si è mostrata spesso anche in compagnia del ballerino Samuel Segreto, ma anche dell’australiana Isobel. Proprio pochi giorni fa, Rudy Zerbi ha condiviso una foto in cui era a cena insieme a Giulia, Samuel, Wax e altri ex concorrenti di diverse edizioni di Amici, come Luigi Strangis e Deddy.

Per questo, quella di Wax e Giulia potrebbe essere solamente un’amicizia. Tuttavia, i due sarebbero stati visti soli al locale, senza la compagnia di altri ex ‘amiciani’ e in atteggiamenti più intimi. Chissà se la conduttrice di Tu si Que Vales, dopo la fine della lunga storia con Sangiovanni, abbia ritrovato l’amore tra le braccia del cantante arrivato terzo nell’ultima stagione del talent show. Non resta che attendere per scoprire la verità.