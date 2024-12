Amici, Diego Lazzari via dal talent: la reazione della fidanzata

Nel corso della registrazione di oggi di Amici, l’allievo costretto a lasciare per sempre il talent show è stato Diego Lazzari. La puntata, che andrà in onda domenica 8 dicembre, ha quindi visto il giovane cantante fare le valigie e tornare a casa, dove ad aspettarlo vi è la fidanzata, Camilla de Pandis. La compagna di Lazzari non ha preso molto bene l’eliminazione del compagno dal talent show e ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram che suona un po’ come un attacco verso tutti gli haters che in queste settimane hanno sempre sostenuto che Diego fosse un raccomandato all’interno della trasmissione.

Diego torna a casa e la fidanzata sbotta

Stiamo ormai entrando nel vivo di Amici e scegliere chi mandare via dalla trasmissione è sempre più difficile. Nella registrazione di oggi, come anticipato, il prescelto è stato Diego Lazzari, giovane cantante e tiktoker originario di Genzano di Roma.

Un’eliminazione che, come si può leggere dai commenti degli utenti sui social, ha fatto rimanere di stucco i telespettatori, che non si sarebbero mai aspettati di vedere Diego andare via dalla casetta così presto. In effetti, l’allievo, che inizialmente faceva parte della squadra di Rudy Zerby e poi è stato “adottato” dalla Cuccarini per alcune incomprensioni professionali con il suo primo coach, è sempre stato accusato di essere un raccomandato, sin dai primi giorni passati nel talent.

Ecco quindi che vederlo andare via così presto, senza avere la possibilità di arrivare al serale, ha lasciato tutti senza parole. Secondo molti altri invece, il fatto che la scorsa settimana Lazzari si fosse classificato all’ultimo posto nella gara di canto non faceva ben sperare riguardo la sua permanenza nel programma. Nonostante Diego si sia impegnato moltissimo negli ultimi giorni per affrontare le nuove sfide e rimanere nel talent, le cose non sono andate per il meglio.

A difenderlo però ci ha pensato la sua compagna, Camilla de Pandis, che, come anticipato e dopo l’uscita delle anticipazioni, ha deciso di pubblicare una story sui suoi profili social per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di tutti coloro che hanno criticato il suo compagno nelle ultime settimane: “Purtroppo avete tutti dato del raccomandato all’unico che non lo era. Che circo di burattini“.

Parole che non sono passate per nulla inosservate, anche grazie al grande seguito del quale godono i due ragazzi sui social, e in poco tempo hanno letteralmente fatto il giro del web venendo ripostate in ogni dove.