Amici di Maria De Filippi, un professore verso l’addio: “Arriva ex allievo”

Non si è ancora conclusa l’edizione in corso di Amici di Maria De Filippi che già iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla prossima. Si vocifera infatti che potrebbero esserci ulteriori cambiamenti nel corpo docenti della 22esima edizione, dopo l’ingresso di Raimondo Todaro e l’addio di Arisa dell’anno scorso. Un insegnante dovrebbe lasciare a fine Amici 21: di chi si tratta? I detrattori di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano possono abbandonare le speranze: non si tratta di loro due. Anche perché sarebbe impensabile il talent di Maria De Filippi senza i ZerbiCele, colonne portanti del talent show, checché se ne dica.

Si è parlato nei mesi scorsi anche di un possibile allontanamento di Raimondo Todaro, reo di aver dato fin troppo del filo da torcere alla Celentano. Sarà lui a dire addio? Anche in questo caso no, non è Raimondo il protagonista del gossip su Amici del giorno. Chi è l’insegnante che potrebbe non esserci l’anno prossimo, allora? A svelare il nome è stato Amedeo Venza oggi sul suo profilo Instagram: si tratterebbe di Anna Pettinelli.

Sono solo indiscrezioni, al momento, per cui è importante ricordare che sono da prendere con le pinze. Non è detto insomma che sia vero, ma non è detto neanche che non lo sia. Anna Pettinelli lascerà Amici? Quella di domani potrebbe essere l’ultima puntata per lei, e forse è tra i volti di cui il pubblico sentirebbe meno la mancanza: sebbene non sia una cosa carina da dire, leggendo i commenti sui social è chiaro che la Pettinelli non goda di particolare simpatia da parte della gran parte del pubblico di Amici. A lei, però, i fan di Aka7even e di Albe saranno sempre grati.

Tornando all’indiscrezione, non si parla solo del possibile addio di Anna Pettinelli ad Amici ma anche del possibile sostituto. Sempre Venza ha riportato che potrebbe arrivare un ex allievo tra i professori della prossima edizione. Non sono stati avanzati nomi né ci sono indizi. “Potrebbe essere sostituita da un ex allievo”, si legge infatti. Per ora non si sa altro: meglio godersi la finale di domani prima di gettarsi a capofitto nelle anticipazioni di Amici 22!