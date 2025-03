Amici di Maria De Filippi serale: il secondo eliminato (indiscrezione)

Ieri si sono tenute le registrazioni della prima puntata della fase serale di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domani sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5. Dopo l’eliminazione di Asia al ballottaggio sono finiti il cantante Vybes e la ballerina Francesca, i quali hanno dovuto sfidarsi per rimanere in gara. I due hanno poi conosciuto l’esito una volta tornati in casetta. Poco fa Novella 2000 ha rivelato chi tra loro, secondo una segnalazione ricevuta, potrebbe aver dovuto abbandonare la scuola. Scopriamo di chi si tratta.

Il secondo eliminato di Amici (indiscrezione)

Domani, sabato 22 marzo, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata della fase serale del talent show Amici di Maria De Filippi. Le registrazione di questa si sono tenute ieri, pertanto già sono stati resi noti gli avvenimenti più importanti. Nello specifico è stata rivelata la prima eliminazione di questa edizione, ovvero quella della ballerina Asia. Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano hanno difatti battuto la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, causando l’eliminazione diretta della concorrente.

Successivamente la squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano ha deciso di sfidare Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, vincendo nuovamente. La prima a finire al ballottaggio è stata la ballerina Francesca. Le due squadre si sono poi sfidate nuovamente e questa volta hanno avuto la meglio Pettinelli e Lettieri. A finire al ballottaggio è stato quindi il cantante Vybes, il quale si è dovuto scontrare contro la ballerina per provare a rimanere in gara. Nelle anticipazioni uscite ieri sera non è stato svelato il nome di chi ha dovuto abbandonare il talent, tuttavia Novella 2000 ha rivelato di aver ricevuto una segnalazione in merito all’eliminato.

Come si può leggere sul loro sito, alcuni fan del programma avrebbero segnalato che a dover lasciare la scuola sia stato Vybes. Si tratta tuttavia di una semplice indiscrezione e non ci sono ancora notizie certe a riguardo. La conferma arriverà domani sera con la messa in onda della puntata. Al ritorno dei ragazzi in casetta dopo le esibizioni, Maria De Filippi annuncerà difatti il nome del secondo eliminato.