Amici, anticipazioni 22/3: l’eliminata e i due allievi al ballottaggio

Prima puntata del Serale di Amici 24 e prime anticipazioni, diffuse da SuperGuidaTv, di quel che è accaduto in studio. Per prima cosa è stata svelata la nuova giuria formata da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Rispetto allo scorso anno, confermato quindi solo il paroliere e fuori Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Nel corso della registrazione c’è stata la prima eliminazione del Serale mentre due allievi sono andati al ballottaggio. Da segnalare il ritorno tra i professionisti di Francesca Tocca, ex moglie di Raimondo Todaro.

Amici 24, anticipazioni di sabato 22 marzo 2025: Asia eliminata

La prima sfida ha visto contrapporsi il team “Zerbi-Cele” contro la squadra di “CuccaLo”.

Jacopo Sol vs Francesco. A trionfare è stato Francesco danzando la Pizzica di San Vito. Jacopo ha invece cantato Nove settimane e mezzo.

Alessia vs Luk3. Alessi, ballando la Samba, ha avuto la meglio su Luk3 che ha intonato Bud Banny.

Guanto di sfida con protagonisti Antonia vs Senza Cri. Ha vinto Antonia

I “CuccaLo” hanno avuto la peggio. Al ballottaggio per l’eliminazione sono finiti Asia, Francesco e Luk3. Il primo a guadagnarsi la permanenza nel talent show è stato Francesco. Luk3, cantando Parigi in motorino e Meraviglioso amore mio, è riuscito a salvarsi, Asia, che ha danzato sulle note de La Noia di Angelina Mango, ha dovuto soccombere. Eliminata.

La seconda manche della prima puntata del Serale

Nella seconda manche si sono scontrati gli “Zerbi -Cele” con le “PettiLetti”

Guanto di sfida tra Chiara e Francesca sulle punte, a perdere è stata quest’ultima.

Guanto di sfida tra Jacopo e Nicolò sull’interpretazione. Jacopo ha perso.

Chiamamifaro vs TrigNO. Quest’ultimo ha avuto la peggio, trionfo per la cantante.

A soccombere sono state le “Petti-Letti”. Al ballottaggio sono finiti Francesca, Raffaella e TrigNO. Si è salvato per primo quest’ultimo, poi è stata raffaella a garantirsi di rimanere nella scuola. Al ballottaggio finale della serata è così andata Francesca.

Terza manche e ballottaggio finale

Sfida tra gli “Zerbi–Cele” e le “Petti-Letti”.

Chiamamifaro vs Nicolò

Nicolò e TrigNO vs Daniele

Risultato? Due a zero per il team di Pettinelli e Lettieri. Al ballottaggio Daniele, Alessia e Vybes. Ad aver la peggio è stato quest’ultimo che è quindi andato al ballottaggio da dentro/fuori con Francesca.

Vybes, per provare a salvarsi, ha intonato Sally e un nuovo inedito dal titolo Chiedere aiuto. Francesca ha danzato. Rientro in casetta nell’attesa del risultato, vale a dire il secondo eliminato della prima serata dopo Asia.

Liti, ospiti e curiosità della puntata