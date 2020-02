Amici, Devil Angelo prima dell’eliminazione fa infuriare tutti: “Senza pa..e”

Devil Angelo ad Amici 19: lo scontro con la squadra prima dell’eliminazione

Ad Amici 19 non c’è pace per le squadre quando ci sono da decidere gli schieramenti per la puntata. Tutti vogliono esibirsi e avere la possibilità di farsi conoscere, di mostrare la propria arte, ma il numero di prove nella sfida è limitato e non tutti riescono a esibirsi. In questo momento del programma, le squadre devono provare più che mai a vincere le sfide a squadre, perché chi vince ha la possibilità di prendere la maglia verde del Serale. Chi perde, invece, rischia di essere eliminato. Alcuni vengono ritenuti forse più deboli nelle due squadre, perché non vengono schierati quasi mai. Nel daytime di Amici di oggi abbiamo visto Matteo di nuovo sul piede di guerra nella squadra di Gaia e Devil Angelo in rivolta nella squadra di Giulia.

Amici, Devil Angelo contro la squadra: “Senza pa..e, ipocrisia”

Già una volta Matteo ha tentato di far valere le sue ragioni, ma gli altri non hanno voluto rischiare di schierarlo al buio. Non conoscevano i giudizi dei vari professori sul nuovo ballerino, ma stavolta lo stesso Matteo ha fatto notare di avere ricevuto tre sì nell’esame di sbarramento. “Ma mi fate esibire una volta da quando sto qua? Ho preso tre sì. Più di questo cosa devo dimostrare?”, ha detto Matteo alla squadra quando ancora una volta hanno preferito schierare Javier prima. Situazione analoga nella squadra di Giulia, in cui Devil Angelo ha protestato contro le scelte. Si sentiva sicuro con il brano Scappa via, ma ha avuto l’impressione che la squadra facesse ogni tipo di ragionamento per poter schierare Francesco prima di lui. Non ottenendo la fiducia degli altri allievi, Devil ha sbroccato: “Mettetemi per ultimo. Faccio l’esame di sbarramento e lo supero. In questa squadra non hanno le pa..e”.

Devil Angelo era certo di superare l’esame di sbarramento: “Sono sicuro dei miei mezzi”

Le parole di Devil Angelo, che però verrà eliminato domani, hanno scatenato la reazione degli altri. Giulia, Francesco e Federico più degli altri non hanno gradito le parole di Angelo e i toni si sono alzati. Il cantante non ha cambiato idea però sui compagni di squadra, Federico gli ha detto: “Io ho le pa…e anche per dirti che secondo me tu con Jacopo perdi”. Devil però si sentiva sicuro: “Io sono sicuro dei miei mezzi, che vado lì e l’esame lo supero. E di prendere la maglia verde”. Finiti gli schieramenti, Angelo ha lasciato la stanza con Nicolai e cantando: “Ipocrisia, ipocrisia”.