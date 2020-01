Amici, Matteo e Martina si ribellano: è scontro, il ballerino in lacrime

Amici 19, scoppia la lite nella squadra di Gaia: Matteo vuole ballare, ma la squadra ha paura

Matteo Cogliandro ad Amici 19 ha già affrontato i primi malumori nella scuola, dovuti agli schieramenti nella sfida a squadre. Il nuovo ballerino di Amici avrebbe voluto scendere in campo subito, essere schierato per primo tra i ballerini, ma non ha trovato d’accordo gli altri componenti della squadra. Matteo è nella squadra di Gaia, dove si lotta da sempre per emergere e potersi esibire: Skioffi ha lasciato la scuola lamentandosi proprio di questo. Ma veniamo al daytime di Amici di oggi, dove Matteo in sala prove con Andreas Muller ha detto di essere molto sicuro della coreografia. Il suo unico timore erano gli schieramenti fatti dalla squadra, perché sa di avere poco tempo per farsi conoscere. Matteo è entrato nella scuola da pochi giorni, voluto dalla Peparini, e dovrà sgomitare un po’ per farsi largo tra Talisa e Javier.

Daytime Amici, Matteo si ribella e Stefano lo ferma: “Rischiare per darti fiducia? No”

In sala relax, e davanti a Stefano che fa parte della sua stessa squadra, il ballerino ha detto: “Io sento il bisogno in questo momento più degli altri di esibirmi. Vorrei che la mia squadra in questo momento mi venisse incontro”. Stefano lo ha subito disilluso: “Non succederà che la squadra fa un passo indietro per farti ballare. In questo momento non accadrà. Te lo dico sinceramente”. E infatti non è successo, perché quando la squadra si è riunita per fare gli schieramenti hanno votato Talisa come prima a esibirsi. E così Matteo ha reagito: “Se voi non mi date fiducia, almeno posso dimostrare qualcosa, è meglio farlo adesso piuttosto che farlo dopo”. Stefano anche stavolta non è rimasto in silenzio: “Io di rischiare per darti fiducia che me ne frega. Se domani perdiamo io vado a casa”.

Matteo Cogliandro ad Amici contro la squadra, poi scoppia in lacrime

Anche Talisa ha detto che non possono rischiare adesso, visto che alcuni della squadra perdente affrontano l’esame di sbarramento. Ma se non ora, quando potrà esibirsi Matteo per capire se ha dei professori a suo favore? E infatti il ballerino ha sbottato: “Allora non rischiamo più, prendo le valigie e vado a casa”. Ancora una volta a rispondergli è stato Stefano: “Esatto, fai così allora”. Matteo gli ha risposto che forse lui non ha molta voglia di esibirsi, poi ha preferito abbandonare la sala, dicendo: “Questo è l’aiuto, questa è la fiducia che avete”. Il ballerino si è chiuso in bagno e ha pianto, consolato da Federico e Valentin.

Amici di Maria De Filippi, anche Martina si ribella agli schieramenti: lo sfogo

Questo il suo sfogo: “Perché nessuno può darmi un minimo di fiducia? Voglio solo un’opportunità, voglio solo ballare. Che ragionamento è? Che sto a fare qua? Dal momento che sono entrato adesso, io sinceramente ho diritto più di loro di ballare per far vedere, perché ho poco tempo”. Dopo qualche minuto trascorso da solo in corridoio per calmarsi, Matteo è tornato dagli altri e la discussione per gli schieramenti è proseguita. A questo punto è stata Martina ad alzare la voce, dicendo di voler cantare perché non canta da due settimane. Appena i compagni hanno preferito altri negli schieramenti, lei ha cambiato idea e ha detto di non voler cantare più. “Mi sono rotta di essere l’ultima ruota del carro di sta me…a di squadra. Canto all’esame e basta”, ha detto.

Martina ad Amici alza la voce: “Che problema avete con me?”

Poi Martina è esplosa definitivamente: “Ma ditemi quale problema avete con me, ho cantato male? Non lo so. Sono tre settimane che non canto se non avessi l’esame. Ditemelo, ditemelo. Se perdiamo di nuovo chi c’è in eliminazione? Io, un’altra volta. Ho cantato male Gaia? Perché non vengo schierata?”. Gaia ha provato a rassicurarla ma soprattutto le ha fatto capire che deve credere di più in sé stessa, perché ha talento. Martina ha chiosato: “Non canto da sei mesi e per far cantare chi? Per gente che perde, e chi eliminano? Me. Che ci credo a fare se poi sto sempre seduta al banco?”.