Amici, crollo Cricca: “Amo Isobel”. Video inedito e reazione di lei

Dopo essere stato eliminato durante la settima puntata del Serale, Cricca ha dovuto abbandonare per sempre “Amici” e salutare tutti i suoi compagni. Nel daytime andato in onda lunedì, 1 maggio, sono stati mostrati gli ultimi momento dell’allievo prima di lasciare definitivamente la Casetta. Il giovane romagnolo non è riuscito a trattenere la commozione e la sua tristezza nel non poter rivedere tutti gli altri ragazzi, in modo particolare Isobel Kinnear, con la quale aveva instaurato un rapporto speciale.

Tra i due, infatti, era iniziata una frequentazione, la quale, apparentemente non sarebbe andata a buon fine. Nelle ultime settimane infatti, sono apparsi sempre più distanti, alimentando i dubbi dei telespettatori su una presunta rottura. Nonostante Cricca continuasse a dedicarle canzoni d’amore, le fredde reazioni delle ballerina davano proprio a pensare ad un forte distacco tra i due. Tuttavia, la produzione di Amici non ha mai mostrato nulla, indi per cui queste rimangono sempre e solo supposizioni dei fan. Ad ogni modo, Isobel, prima di dare l’abbraccio di ‘addio’ a Cricca, ha voluto fargli un’importante promessa.

“Dai! Ti rivedrò ancora. Te lo promesso, è una promessa“, ha confidato l’australiana ad un Cricca in lacrime. Dunque, pare esserci ancora una speranza per chi crede ancora in questa coppia. Di tutta risposta, il cantante ha ammesso di provare un forte sentimento per Isobel, dicendo apertamente di amarla. “È l’amore ragazzi, l’amore prende la pancia. Impegnatevi e pulite tutta la casa, mi raccomando. Vi voglio bene, a Isobel la amo, a voi vi voglio bene“, ha detto ai suoi compagni mentre dava loro un ultimo saluto.

Dopo l'eliminazione nella settima puntata del Serale, per Cricca è arrivato il momento di salutare i suoi compagni…???? Amici22 pic.twitter.com/tDZvLlCmNA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 1, 2023

Tutti i ragazzi di Amici sono rimasti molto colpiti dall’eliminazione di Cricca, che si era convertito in un elemento fondamentale all’interno del loro gruppo. Per questo, dopo l’uscita del cantante dalla Casetta, ognuno di loro ha confessato cosa gli mancherà di più dell’allievo di Lorella Cuccarini. Maddalena ha detto che le mancherà molto essere presa in giro ‘carinamente’ da lui, mentre per Mattia sarà dura non avere più in casetta quello che considerava il ‘papà‘ di tutti loro.

E ancora, Wax ha ricordato di tutte le volte in cui Cricca andava da lui per chiedergli consigli proprio su Isobel. Al che, Benedetta e Maddalena hanno scherzato, dandogli la colpa per come il rapporto ha subito una battuta d’arresto, andando a confermare il distanziamento tra i due ragazzi. Infine, la stessa Isobel ha confessato che sentirà molto la mancanza di Cricca per il suo modo di essere così altruista e generoso, che lo portava a mettere sempre gli altri prima di se stesso.