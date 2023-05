Il Covid ha infestato la Casetta di Amici di Maria De Filippi nei giorni scorsi, mietendo due contagi e facendo scattare l’allarme su un possibile slittamento della semifinale prevista per sabato 6 maggio (la finale andrà invece in onda domenica 14 maggio per non scontrarsi il giorno prima con l’Eurovision Song Contest). Dunque? Che succede? E chi ha contratto il virus? Amedeo Venza, esperto di gossip e retroscena tv, nelle scorse ore ha riferito che i due allievi contagiati sarebbero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. Nessun particolare problema di salute per i giovani che sono in attesa di negativizzarsi.

E la semifinale? Davvero è a rischio slittamento? Quasi sicuramente no. Per il momento il programma di Canale Cinque non ha ancora fatto sapere nulla a riguardo, ma è altamente improbabile un rinvio della puntata del 6 maggio. Primo perché ci sono parecchie probabilità che i due giovani si negativizzino per quella data, secondo perché, anche laddove dovessero essere ancora positivi, non c’è dubbio che Maria De Filippi e la sua squadra autoriale sapranno trovare una soluzione per non interrompere la messa in onda del talent show.

Gossip ad Amici: per chi batte il cuore di Maddalena Svevi?

Questione Covid a parte, nelle ultime ore si è fatta strada ad Amici una curiosa voce a sfondo ‘rosa’. A veicolarla è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha sussurrato che il cuore di Maddalena Svevi apparterrebbe a un ‘lui’ non del tutto sconosciuto al mondo del piccolo schermo. Di chi si tratta? Di Nicholas Borgogni, un giovane danzatore di 21 anni che è stato protagonista di recente su Rai Uno nel corpo di ballo del Cantante Mascherato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicholas Borgogni (@_nicholasborgogni_)

Borgogni, nonostante sia poco più che 20enne, ha già esperienze di peso nel suo curriculum. Oltre al già citato lavoro nel Cantante Mascherato, da segnalare anche il suo impegno, sempre in qualità di ballerino, a The Voice. Ebbene, pare che sia lui ad aver conquistato il cuore di Maddalena. Non resta che attendere conferme o smentite sulla vicenda.