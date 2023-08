Amici, corpo docente: Emma Marrone e D’Amario? Tutto da rifare

Manca poco all’inizio della nuova stagione televisiva e al ritorno sul piccolo schermo dei programmi più amati dagli spettatori. Uno su tutti, Amici, il talent show di Canale 5 che da più di 20 anni riesce ad intrattenere milioni di utenti e ad appassionare fan di diverse generazioni. Come spesso accade nel periodo che precede la partenza di tali trasmissioni, sono molte le ipotesi e le indiscrezioni che circolano su cosa il pubblico può aspettarsi a partire dal prossimo settembre. E, a proposito di Amici, da diverso tempo circolano svariate notizie su quello che sarà il nuovo cast dello show. Notizie che, per il momento, sembrerebbero essere tutte un grande bluff.

Da tempo, si è diffusa la notizia secondo la quale Raimondo Todaro e Arisa lascerebbero il programma. La cantante avrebbe accettato di essere la nuova giudice di The Voice Kids, mentre, per quanto riguarda il ballerino, i motivi dietro la sua uscita sarebbero da attribuire ad una presunta lite con Maria De Filippi. In realtà, TvBlog ha svelato poco fa che non ci sarebbe stato nessun scontro tra la conduttrice e il professore e che i rapporti tra i due sarebbero più che sereni. D’altro canto, invece, la voce di “La notte” avrebbe deciso di sua spontanea volontà di sbarcare su Rai 1 nel programma di Antonella Clerici.

Ad ogni modo, da allora, sono iniziati a circolare i nomi dei possibili sostituti dei due. Se inizialmente si pensava a Giuseppe Giofrè come probabile new entry, nelle ultime ore il magazine Nuovo Tv ha sostenuto che sarebbero Emma Marrone e Elena D’Amario a prendere il posto di Todaro e Arisa. Si tratta di due veterane del programma, che hanno partecipato insieme alla stessa edizione del 2009/2010 e ne conoscono molto bene i meccanismi.

Per questo, i fan di Amici hanno mostrato subito grande entusiasmo per il loro ingresso e per una possibile squadra tutta al femminile. Ma, a spegnere le loro speranze ci ha pensato TvBlog, che ha definito ‘prive di fondamento‘ le voci che parlando di uno sbarco della Marrone e della D’Amario nella trasmissione. Secondo quanto riportato dal sito, la nuova cattedra di Amici è ancora in fase di definizione e non c’è stata assolutamente nessuna conferma ufficiale. Insomma, pare si sia trattato solamente di una fake news. Per sapere la verità, bisognerà solamente attendere le prossime settimane fino al ritorno ufficiale di Amici su Canale 5.