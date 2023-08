Amici 23, la griglia provvisoria dei prof: nuovo team al femminile

Tra poco più di un mese, più precisamente domenica 17 settembre, decollerà la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. ‘Queen Mary’ è al lavoro per confezionare il cast del programma. Grande attesa da parte del pubblico affezionato al talent show di sapere chi saranno i professori e i giurati. Si parta dai primi: seppur non sono ancora stati ufficializzati gli addii alla trasmissione di Raimondo Todaro e Arisa, indiscrezioni ‘blindate’ danno per certo il fatto che entrambi non faranno più parte del cast. Altrimenti detto c’è da formare un team nuovo di zecca visto che la cantante e il danzatore componevano una squadra.

Chi prenderà il loro posto? Di recente una voce, che però pare non sia troppo attendibile, ha ipotizzato che Giuseppe Giofrè sarebbe passato dal ruolo di giurato a quello di prof. Il magazine Nuovo Tv, nelle scorse ore, ha invece sostenuto che Arisa e Todaro saranno sostituiti da Emma Marrone ed Elena D’Amario. Dunque quest’ultima potrebbe fare il salto da ballerina professionista a insegnante.

Sicure invece le riconferme di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che dovrebbero ancora essere in squadra assieme. Riconfermata anche Lorella Cuccarini come prof di canto. Resta invece da capire cosa ne sarà di Emanuel Lo. Su di lui non sono trapelate indiscrezioni e non è remota l’ipotesi che rimanga al suo posto. Quindi, ricapitolando, la griglia dei docenti per la prossima edizione del talent potrebbe essere così composta:

Alessandra Celentano/Rudy Zerbi

Lorella Cuccarini/Emanuel Lo

Emma Marrone/Elena D’Amario

Ammesso e non concesso che sia questa la griglia, ci si ritroverebbe un team totalmente al femminile (D’Amario/Marrone). Non una novità: era ad esempio già capitato con Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Giuria di Amici di Maria De Filippi 2023/2024: altra rivoluzione in arrivo?

Capitolo giuria: su tale fronte tutto tace. I tre volti dello scorso anno sono stati Malgioglio, Giofrè e Michele Bravi. Hanno brillato? Ni. Soprattutto Giofrè e Bravi non hanno convinto fino in fondo. Maria De Filippi è donna che, quando percepisce che qualcosa può essere migliorato, opta per il cambiamento. Esempio emblematico è ciò che è successo dodici mesi fa, quando ha cambiato in blocco Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. Possibile quindi che anche stavolta possa scegliere per una rivoluzione a tutto campo della giuria.