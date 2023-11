Amici, Chiara e Stella eliminate: proteste sul “pongoregolamento”

Oggi, domenica 26 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Amici. Trattasi di una puntata abbastanza particolare, dato che ben due allieve hanno dovuto abbandonare la Scuola per sempre. Il pomeridiano ha avuto inizio con Maria in collegamento con i sei allievi finiti agli ultimi posti nelle classifiche giudicate dai loro compagni: Chiara, Stella, Nicholas, Holy Francisco, Sara e Kumo. Uno ad uno, i ragazzi sono entrati in studio per scoprire il volere del loro professore e fare, eventualmente, la sfida.

La prima ad entrare è stata Chiara che, per volere di Emanuel Lo, ha affrontato la sfida giudicata da Garrison. Alla fine, la meglio l’ha avuta la sfidante Lucia e Chiara ha dovuto abbandonare il programma. Maria ha salutato la ballerina in lacrime, abbracciandola e lodandola per la sua educazione e il suo comportamento. Dopodiché, è stato il turno di Stella. Anche nel suo caso, la scelta è ricaduta sulla sua prof Anna Pettinelli, che ha deciso di farla sfidare contro Martina. Alla fine, la gara ha visto l’eliminazione di Stella.

Lo stesso destino, però, non è stato riservato per il resto dei loro compagni. Se da una parte, la sfida di Nicholas è stata sospesa fino alla prossima settimana, gli altri ragazzi sono stati salvati dai loro professori. In particolare, la decisione della Pettinelli di proteggere Holy Francisco ha animato molto la puntata. Difatti, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini hanno espresso tutto il loro disappunto verso la collega, accusandola di non essersi comportata in modo equo con l’altra sua allieva, Stella. “Tu non conosci vergogna, la tua coerenza è zero”, ha sentenziato la Cuccarini contro la conduttrice radiofonica.

Ebbene, il pubblico sembra concordare con l’opinione dei due professori. Tuttavia, secondo diversi utenti, l’intera gestione delle sfide è stata completamente ingiusta. Ricordiamo, infatti, che Stella e Chiara sono finite in sfida a causa di una classifica fatta dai loro compagni e non da persone qualificate. Inoltre, la scelta di far gareggiare solamente loro due è stata considerata molto strana e quasi studiata. A detta di diversi utenti, la produzione avrebbe protetto gli altri allievi a discapito di loro due che, a quanto pare, non erano più funzionali al programma.

Sono tornate, dunque, le accuse al ‘pongo-regolamento‘ di Amici. Da anni, ormai, sui social si sprecano le lamentele per le regole decisi ad hoc dalla trasmissione, che non avrebbero apparentemente logica, se non quella di portare avanti dei determinati concorrenti a tutti i costi.