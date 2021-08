Amici, Celentano stuzzica già Todaro: “Maria perché non prenderlo?”

Arriva Raimondo Todaro ad Amici di Maria De Filippi: questo sembra ormai un fatto quasi certo. Manca l’ufficialità, ma pare che il ballerino sia pronto ad approdare nel talent show di Canale 5, dopo aver lasciato Ballando con le Stelle e Milly Carlucci. Ora a parlare di ciò ci pensa, inaspettatamente, Alessandra Celentano. La nota professoressa di danza, che da anni siede dietro la cattedra del programma di Maria De Filippi, utilizza Twitter per dire la sua sul possibile arrivo di Todaro!

Inizialmente, scrive di aver letto la recente intervista del ballerino sul settimanale Oggi. Poi continua, usando sempre il suo ormai famoso modo di parlare.

“Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché ‘la danza è una’ e forse lo capirebbe”

Non solo, la Celentano conclude il suo messaggio su Todaro: “Maria perché non prenderlo?”. Così, si rivolge direttamente alla conduttrice, ma è possibile anche notare il suo lato ironico, quando scrive “forse lo capirebbe”, lanciando un velato attacco. Intanto, la pagina ufficiale di Instagram del talent show condivide il Tweet di Alessandra, inserendo semplicemente l’hashtag #Amici21.

Ho letto quest'estate l'intervista di @Raimondo_Todaro su @OGGI_online. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché "la danza è una" e forse lo capirebbe ???? Maria perché non prenderlo? @AmiciUfficiale #Amici21 — Alessandra Celentano (@Ale_Celentano) August 31, 2021

Sono diversi i commenti che è possibile leggere sotto il post. Compare addirittura quello di Peppe Vessicchio, il quale sembra essere d’accordo con l’arrivo di Todaro su Canale 5. Gli utenti sui social fanno notare che la Celentano sta già facendo notare il suo punto di vista, ancora prima dell’inizio di questa nuova edizione, che dietro le cattedre vedrà vari cambiamenti.

Ad esempio, al suo fianco la Celentano non avrà più Lorella Cuccarini, la quale verrà ‘trasferita’ tra i professori di canto. “Ecco la maestra già pronta”, scrive qualcuno sotto il posto. “Celentano parte ancora prima di iniziare”, commenta qualcun’altro, aggiungendo il simbolo del fuoco. “La queen attacca ancora”, si legge poi tra i vari commenti.

Nel frattempo, continua a esserci la polemica per l’addio che Todaro ha dato al talent di Rai 1. Non è mancato un botta e risposta con la Carlucci, via social. Ha provato, sul settimanale Oggi, a rendere più chiaro quanto accaduto in questi ultimi mesi. Ci ha tenuto a precisare che, nel momento in cui ha preso la decisione di lasciare il programma di Rai 1, non c’era ancora alcuna “trattativa economica con Maria” per entrare a far parte del talent di Canale 5.

Non c’era alcun contratto firmato e ora si attende l’ufficialità sul suo arrivo. Pare che ormai sia tutto deciso e il Tweet della Celentano potrebbe precedere l’annuncio ufficiale da parte del talent sui social.