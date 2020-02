Amici, Celentano al settimo cielo per Javier: “Non lo faccio mai”, il gesto

Alessandra Celentano ad Amici è felicissima per Javier al Serale: l’incontro dopo la maglia verde

Nel daytime di Amici 19 di oggi abbiamo visto un’Alessandra Celentano come poche altre volte l’abbiamo vista. L’insegnante è molto molto felice per la maglia verde di Javier Rojas perché pensa che il ballerino meritasse il Serale. Alessandra è arrivata in sala prove prima di una lezione di Javier, che è tornato in sala con la maglia verde addosso. La Celentanto ha voluto far presente al suo allievo tutta la gioia e la stima nei suoi confronti e lo ha elogiato in un modo mai visto prima con altri allievi. La professoressa ha avuto spesso dei ballerini preferiti, ma pare che Javier abbia una marcia in più rispetto a tutti quelli che lo hanno preceduto e la Celentano glielo ha fatto presente. Anche con un gesto che lei stessa ha detto di non fare mai con nessuno!

Javier al Serale, i complimenti di Alessandra Celentano: “Hai dimostrato la tua versatilità, non è da tutti”

La Celentano è arrivata in sala con un grande sorriso e ha detto a Javier: “Ma che bella maglia verde che abbiamo! Bravo, sono molto felice. Te la sei meritata. Ti dona il verde!”. Poi ha aggiunto che durante l’esame per l’ammissione al Serale il ballerino ha fatto dei giri perfetti. Javier ha invece detto che in quel momento gli tremavano le ginocchia. E poi Alessandra ha proseguito: “Hai dimostrato la tua grande versatilità, che non hanno tutti i ballerini. Tutti possono fare tutto, ma fare di tutto e molto bene non è da tutti. Non sei mai fuori contesto e hai anche l’anima dell’artista, non sei solo un bravo ballerino tecnico”. Con queste parole la prof ha smentito totalmente Nicolai, che aveva accusato Javier del contrario.

Amici, la Celentano felicissima per Javier: “Sei un ballerino che a me piace”

Il discorso dell’insegnante di Amici non è finito: “Hai anche l’intelligenza della danza, la chiamo così, cioè quando uno istintivamente capisce le cose e poi ovviamente deve lavorare. Hai tante componenti tutte insieme ed è per questo che io sono felice che tu sia al Serale, perché veramente te lo meriti. Sei un ballerino che a me piace. Ci possono essere tanti ballerini bravi, però poi c’è anche un gusto personale. Te l’ho sempre detto, sono molto diretta, dico male ma dico anche bene”. La Celentano ha poi detto a Javier che questa esperienza gli servirà non solo da un punto di vista artistico, ma anche umano.

Alessandra Celentano bacia Javier: “Non lo faccio mai con nessuno”

Ricordando il grande errore di Javier, Alessandra gli ha spiegato: “Questa esperienza ti sta servendo tantissimo anche dal punto di vista umano. Un domani sarai in una compagnia e dovrai saper ingoiare e mediare. Potrai essere anche il più grande ballerino ma se caratterialmente non funzioni… Sei giovane è vero, puoi sbagliare. L’importante è capire e recuperare, di questo sono molto felice. E vedo che continui a farlo, ti prego continua a farlo”. Andando via, la Celentano ha salutato Javier con i baci sulla guancia e ammettendo: “Sai che io non bacio mai nessuno”.