Amici Celebrities, stop ospitata di Alberto in Rai: Maria De Filippi ha reagito così

Alberto Urso, ospitata bloccata in Rai: il motivo che ha bloccato l’arrivo del coach di Amici Celebrities

Ormai è cosa nota che Alberto Urso avrebbe dovuto prender parte come ospite a Domenica In ma che tutto è andato in fumo probabilmente per via delle ultime vicende che hanno coinvolto Milly Carlucci, Ballando con le stelle e Amici Celebrities. Al momento si tratta solo d’indiscrezioni ma non è da escludere a priori che Alberto non abbia potuto più sedersi a chiacchierare con Mara Venier per uno stop dovuto proprio a degli equilibri interni all’azienda.

Amici Celebrities, come ha reagito Maria De Filippi allo stop dell’ospitata

Dopo la cancellazione dell’ospitata Alberto ha pubblicato una foto (quella che vedete qui sotto) in cui lo si vede abbracciare la De Filippi, e abbiamo come l’impressione che lo scatto dipenda proprio da ciò che ha deciso di fare la conduttrice dopo aver saputo dello stop; a parlarne è stato il sempre aggiornato Dagospia che ha fatto riferimento a un “clima infuocato”: “Aggiungiamo – queste le parole di Giuseppe Candela, autore del pezzo – che, con l’ok della Rai, erano stati chiesti due interventi telefonici alla De Filippi durante l’intervista a Costanzo. Considerando il clima infuocato la conduttrice ha deciso di declinare l’invito”. Una sorta di ripicca? Potrebbe darsi; come potrebbe essere che la De Filippi non volesse rendere la situazione ancor più complicata alla Venier (a farlo comunque è stato Maurizio Costanzo che, intervistato da Mara, ha chiesto proprio di Alberto).

Le ultime news su Alberto Urso

Urso comunque può fare a meno di qualsiasi ospitata, per quanto il salotto di Mara Venier dia molta visibilità e sia davvero accogliente, perché anche grazie ad Amici Celebrities è senz’altro esposto quanto basta a livello mediatico per pubblicizzare i suoi pezzi e farsi notare nel mondo della musica. Ci sarà mai un’ospitata riparatrice? A sperare possiamo sperarlo ma per il momento permetteteci di dubitarne.