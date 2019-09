Maurizio Costanzo a Domenica In parla di Maria De Filippi e Alberto Urso

Maurizio Costanzo si è raccontato a Domenica In da Mara Venier, nella puntata in onda domenica 29 settembre 2019. Il giornalista e conduttore ha ricordato alcuni aneddoti legati alla sua lunga carriera e alla sua vita privata e non si è potuto fare a meno di parlare dell’attentato del 1993. Quel drammatico giorno ha cambiato per sempre le vite di Costanzo e Maria De Filippi, che ne uscirono sani e salvi. Un vero e proprio miracolo che hanno portato i due a prendere delle decisioni importanti. Dopo quel tragico evento Maurizio ha fatto una promessa importante alla quarta moglie, quella di occuparsi meno di mafia. La De Filippi, invece, ha giurato al padre che non sarebbe più salita in macchina con il marito. Ad oggi, infatti, i due viaggiano sempre in due automobili diverse.

Costanzo: frecciatina alla Rai per la mancata ospitata di Alberto Urso

Nel corso dell’intervista a Domenica In, Maurizio Costanzo ha poi lanciato una frecciatina alla Rai per la mancata ospitata di Alberto Urso nel salotto di Mara Venier. “Do sta Alberto Urso? Gli volevo fa i complimenti dietro le quinte ma non l’ho visto”, ha chiesto Costanzo a zia Mara. “Vorrei saperlo anche io”, ha replicato la Venier col risolino. Una chiara stoccata alla rete che all’ultimo ha bloccato l’ospitata del vincitore di Amici, prevista proprio per domenica 29 settembre 2019. Ad oggi non si conoscono i motivi di questa decisione ma non è un caso isolato: lo scorso maggio è stata bloccata pure l’ospitata di Maria De Filippi che, al contrario, ha avuto il piacere di ospitare la collega veneziana ad Amici nello stesso periodo.

Maurizio Costanzo: l’intervista a Domenica In fa impazzire il web

L’intervista di Mara Venier a Maurizio Costanzo è piaciuta tanto al popolo del web. Sui social network la maggior parte dei telespettatori ha espresso parole di stima ed elogio per la conduttrice di Domenica In e il suo ospite, che hanno sicuramente lasciato il segno nella domenica pomeriggio del 29 settembre 2019.