Amici Celebrities: un giudice speciale in arrivo, indiscrezioni sul nome

Amici Celebrities, altre novità in arrivo: un giudice top secret

La versione celebrities del talent show di Maria De Filippi, Amici, esordirà sabato sera in prima serata su Canale 5. E le sorprese ancora non sono finite. Tanti i nomi e i volti noti che saranno protagonisti di questo nuovo show, dalle conduttrici (si passeranno il testimone Maria De Filippi e Michelle Hinziker) e i concorrenti fino ad arrivare alla giuria. Già erano stati confermati i nomi del coreografo Giuliano Peparini e di Platinette (che per questo nuovo impegno ha lasciato Italia Sì di Liorni, ndr.) e si aggiunge a loro Ornella Vanoni. A darne notizia è il settimanale di Alfonso Signorini, Chi, in edicola mercoledì 18 settembre. Ma altre novità sarebbero in arrivo.

Amici Celebrities: l’arrivo di un giudice a sorpresa, i primi nomi

Amici Celebrities sta riscuotendo già la curiosità del pubblico anche se la prima puntata andrà in onda sabato 22 settembre su Canale 5. Per la prima puntata sarà la padrona di casa a presentare ai telespettatori le due squadre, blu e bianca, dove troviamo Filippo Bisciglia, Joe Bastianich, Chiara Giordano, Pamela Camassa e tanti altri. Settimane fa il settimanale Spy aveva annunciato che al cast si sarebbero aggiunti altri due nomi: una star internazionale e un ex gieffino di talento (di cui però non sappiamo ancora nulla) e ora Chi lancia un’altra indiscrezione: secondo il giornale, infatti, la trasmissione starebbe vagliando la possibile di avere in giuria un cantante molto famoso. Il nome uscito era quello di Nek, possibilità però già bocciata.

Gossip Amici Celebrities: Filippo Bisciglia nel cast, il pubblico gioisce

La conduzione di Filippo Bisciglia a Temptation Island è piaciuta molto al pubblico. Il quale, per questa ragione, ha gioito per la sua partecipazione ad Amici Celebrities. Il conduttore, già partecipante di Tale e Quale Show, è in squadra con la fidanzata Pamela Camassa.