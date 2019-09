Amici Celebrities: Spy anticipa il cast ufficiale con una star internazionale

View this post on Instagram

SPY" ANTICIPA IN ESCLUSIVA IL CAST DI "AMICI CELEBRITIES" IN ONDA DAL 24 SETTEMBRE SU CANALE5- Il primo colpo di scena sarà la sera di martedì 24 settembre quando andrà in ondra su Canale % la prima puntata di "Amici celebrities": a condurre ci sarà maria De Filippi e non come anticipato Michelle Hunziker, impegnata in quel periodo con "Striscia la notizia". Finiti gli impegni con il tg satirico di Antonio Ricci , Michelle prenderà il comando del programma. "Spy" , in edicola da venerdì 6 settembre, svela in anteprima anche una parte del cast stellare l trasmissione. Hanno già firmato Laura Torrisi, Emanuele Filiberto di Savoia, Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia in coppia con la fidanzata Pamela Camassa, Francesca Manzini e Joe Bastanich. A un passo dalla firma, Cristina Donadio, la "Scianel" di Gomorra e Chiara Giordano , ex moglie di Raoul Bova e figlia dell'avvocato Annamaria Bernardini De Pace. All'utimo minuto verrà annunciato anche una star di caratura internazionale più un ex gieffino di talento. Non ci saranno invece, nonostante i rumors circolati in questo periodo, Claudio Amendola e Luca Argentero. Così come è esclusa la presenza sia di Wanda Nara sia del suo collega di "TikiTaka" Pierluigi Pardo.