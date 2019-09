Wanda Nara resta a Tiki Taka e raddoppia: nuovo programma a Mediaset

Wanda Nara: nuovo programma in arrivo sulle reti Mediaset

Se Mauro Icardi ha lasciato l’Inter per il Paris Saint-Germain, diversa è la situazione della moglie Wanda Nara. La soubrette argentina è stata confermata a Tiki Taka, nonostante i malumori degli scorsi giorni del conduttore Pierluigi Pardo, e Mediaset è pronta ad ingaggiarla per un nuovo programma tv. A rivelare l’indiscrezione è il Corriere dello Sport: a quanto pare la sud americana ha un contratto con l’azienda fino alla fine di giugno. La rete punta molto su Wanda: lo scorso anno, grazie alla sua presenza, Tiki Taka ha raddoppiato gli ascolti. E ora si punta alla Nara per un nuovo format: che si tratti forse di Amici Celebrities, variante very important people del noto talent show di Maria De Filippi?

La nota Mediaset che conferma la presenza di Wanda Nara a Tiki Taka

“Il cast è confermato. Non ci sarà nessuna modifica. C’è grande soddisfazione per il contributo di Wanda Nara da parte dell’azienda“, ha ribadito Mediaset in una nota stampa a proposito di una presunta esclusione di Wanda da Tiki Taka. Rientrati anche i dubbi di Pierluigi Pardo, dopo che Mauro Icardi ha lasciato l’Inter per andare a giocare a Parigi. Il giornalista ha espresso qualche perplessità in seguito alla causa intentata dall’attaccante contro la società nero azzurra ma i problemi di deontologia professionale sembrano ora rientrati.

Wanda Nara resta a Tiki Taka: tensione dietro le quinte con Giorgia Venturini?

In attesa di conoscere l’altro programma nel quale Mediaset vuole coinvolgere Wanda Nara, la 32enne resta a Tiki Taka. Nei giorni scorsi si è parlato di una certa rivalità tra l’ex di Maxi Lopez e la speaker radiofonica Giorgia Venturini. Le due non hanno ancora smentito i pettegolezzi: chi tace acconsente?