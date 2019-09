Wanda Nara e Giorgia Venturini: tensione dietro le quinte di Tiki Taka

Wanda Nara e Giorgia Venturini a Tiki Taka: è già rivalità?

Ad una settimana dall’inizio della nuova stagione televisiva, cominciano già a circolare i primi gossip sulle due prime donne del programma calcistico Tiki Taka: Wanda Nara e Giorgia Venturini. Stando a quello che racconta Diva e Donna, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi e la speaker radiofonica non si sarebbero mai incontrate prima della puntata d’esordio. Wanda e Giorgia avrebbero avuto delle riunioni separate con il conduttore Pierluigi Pardo e con il resto del cast, che quest’anno vede tra gli opinionisti fissi Christian Vieri e Antonio Cassano. In più l’argentina e la Venturini avrebbero chiesto di indossare gli abiti della stessa stilista, ovvero Elisabetta Franchi, perché entrambe grandi fan. Sarà vero?

Le dichiarazioni di Giorgia Venturini su Wanda Nara

Se Wanda Nara non ha ancora espresso la propria opinione su Giorgia Venturini a Tiki Taka, diverso è stato il caso della collega. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha manifestato stima e rispetto per la sud americana. “Saremo un bel team. Wanda l’ho vista una sola volta ma la ritengo una donna molto intelligente e con grande carisma. Il fatto di essere un personaggio molto discusso è anche il suo bello. Sono contenta di condividere questa esperienza con lei. Anche io ho un carattere forte e vivace. Terremo testa ai maschietti del programma. E ci divertiremo”, ha assicurato all’Adnkronos la Venturini. La promessa verrà rispettata?

Tiki Taka su Italia 1: chi è Giorgia Venturini

Giorgia Venturini ha 36 anni ed è una modella e showgirl emiliana. Ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi – dove è entrata dopo aver superato il format web Saranno Isolani – e ha lavorato per Radio Monte Carlo. In passato ha fatto chiacchierare gli esperti di gossip per alcuni flirt famosi, tra cui quello con il divo di Hollywood Leonardo DiCaprio. In più Giorgia è amica di vecchia data di Nicole Minetti.