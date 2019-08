Tiki Taka torna in tv, la prima puntata in prima serata: news e ospiti

Tiki Taka torna in tv domenica 25 agosto 2019 in prima serata

Domenica 25 agosto 2019, su Italia 1, prende il via la settima edizione di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, il fortunato programma condotto dal giornalista Pierluigi Pardo. In via del tutto eccezionale la puntata d’esordio andrà in onda in prima serata, alle ore 21.30. Il talk show sportivo di Mediaset si è confermato negli anni come il più seguito e chiacchierato in Italia ed è ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio e non solo. Curato dalla redazione sportiva coordinata da Alberto Brandi, sono stati confermati come padroni di casa Pardo, da 7 anni al timone del programma, e Wanda Nara, vulcanica showgirl argentina nonché moglie e procuratrice di Mauro Icardi, che lo scorso anno ha sostituito l’ex Velina di Striscia la notizia Melissa Satta.

Tiki Taka 2019/2020: Vieri e Cassano ospiti fissi

Novità di Tiki Taka di questa stagione televisiva è la presenza di due opinionisti fissi, già ospiti del talk show in passato. Si tratta degli ex calciatori Christian Vieri e Antonio Cassano. Presenza fissa pure la bellissima influencer e speaker radiofonica Giorgia Venturini, vista qualche tempo fa all’Isola dei Famosi. “Con Wanda Nara daremo filo da torcere ai nostri partner maschili. Sarà un Tiki Taka all’insegna del girl power. E Pierluigi Pardo dovrà diventare un domatore di leonesse”, ha assicurato la Venturini all’Adnkronos. Giorgia si occuperà dello spazio social del programma, come puntualizzato all’agenzia di stampa: “Un angolo social da cui darò conto di tutto quanto corre sul web a proposito del calcio ma anche del gossip che ci gira intorno”.

Tiki Taka 2019/2020: tanti gli ospiti in arrivo

Come sempre il salotto di Tiki Taka si aprirà non solo a protagonisti del mondo del calcio: anche tifosi vip e giornalisti non sportivi prenderanno parte al dibattito sul weekend di Serie A in modo critico ma sdrammatizzante, in un talk dove l’attualità dell’evento, con gli highlights di tutti i match e la moviola di Graziano Cesari, si mescolerà alla riflessione sui grandi temi calcistici ed extra calcistici.