Amici Celebrities anticipazioni: Alberto assente, nuovo regolamento scombina tutto

Anticipazioni terza puntata Amici Celebrities: il 5 ottobre nuovo regolamento

Nuovo regolamento nella terza puntata di Amici Celebrities che andrà in onda domani 5 ottobre. Il Vicolo delle News ha pubblicato numerose anticipazioni sull’appuntamento di domani, e siamo quindi in grado di dirvi non solo gli eliminati della puntata ma anche come si arriverà ai due nomi. Veniamo subito al dunque: la modifica riguarda la fase finale di ogni manche perché l’eliminato sarà deciso non più dalla squadra vincente ma dai giudici Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini; questi dovranno dare un voto ai concorrenti della squadra che ha perso e il più scarso (o il meno bravo, dipende dai punti di vista) dovrà lasciare.

Amici Celebrities anticipazioni: ospiti, prova immunità e annuncio cambio conduzione

Tantissimi gli ospiti della terza puntata di Celebrities: oltre ad Annalisa, che ha sostituito Alberto Urso per questa serata, hanno fatto il suo ingresso in studio Albano e tutti gli altri di cui vi avevamo già parlato. Maria De Filippi, che sembra proprio non aver gradito intanto lo stop dell’ospitata di Urso in Rai, ha anche annunciato una nuova prova immunità: cantare il ritornello di un brano senza sbagliare l’intonazione per quaranta secondi. Il giudizio è affidato a un maestro di musica che ha bocciato tutti coloro che si sono proposti, cioè Francesca, Ciro e Filippo; era prevedibile comunque perché il vincitore avrebbe potuto uscire indenne da un’eventuale sconfitta nella prima manche. La puntata è stata ricca di annunci perché Maria ha anche svelato che dalla prossima settimana a condurre sarà Michelle Hunziker.

Eliminati Amici Celebrities: Raniero e Ciro lasciano il talent show

Gli eliminati? Sicuramente due nomi che un po’ ci aspettavamo: la classifica dei giudici infatti ha mandato a casa prima Ciro e poi Raniero. Sarà una puntata molto movimentata, quindi incollatevi allo schermo perché sicuramente vi appassionerà. Buona visione!