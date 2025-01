Amici, c’è del tenero tra Luk3 e Alessia? Il gossip impazza

Sono ormai settimane che i fans di Amici hanno iniziato ad avanzare ipotesi circa la possibilità che tra Luk3 e Alessia ci sia del tenero. Come in molti ricorderanno, nel corso della scorsa settimana, gli allievi del talent show di Maria De Filippi hanno finalmente rilasciato i loro nuovi singoli. Tra questi, il più apprezzato dal pubblico è stato senza alcun dubbio quello firmato da Luk3. Ma non è finita qui perché il brano, che si intitola Valentine, secondo molti sarebbe dedicato proprio ad Alessia.

Cosa c’è tra Luk3 e Alessia?

Come anticipato, qualche giorno fa, in attesa dell’inizio del Serale, sono stati rilasciati i singoli degli allievi di Amici e uno dei più ascoltati e scaricati, al momento, è stato senza alcun dubbio quello di Luk3, intitolato Valentine. Insomma, il giovane cantante ha ancora una volta messo in luce il suo grande talento e il pubblico ha dimostrato di aver apprezzato molto l’impegno messo nel produrre il nuovo brano.

Nelle ultime ore però, sul web si è diffusa una nuova voce, secondo la quale la canzone, scritta a quattro mani con Berna e interpretata da Luk3, sarebbe dedicata a qualcuno in particolare: alla ballerina Alessia. Non è infatti una novità che tra Luk3 e Alessia ci possa essere effettivamente qualcosa.

Sono settimane che sui social non si parla quasi d’altro che di una possibile storia d’amore tra i due allievi di Amici: nonostante al momento i diretti interessati non si siano ancora espressi sull’argomento, in molti sono pronti a scommettere che tra i due sia già scoppiato l’amore.

La frase criptica di Berna

Ad attirare particolarmente l’attenzione dei fans e dare inizio alle teorie più disparate sulla possibile relazione tra il giovane cantante e la ballerina, è stata proprio una frase di Berna che, tramite un video sul suo profilo TikTok, ha affermato: “Pov: porto il peso di aver scritto questa canzone con Luk3 ma non posso dire a chi è dedicata“.

Dinnanzi a quell’affermazione, i fans hanno subito iniziato a pensare che Berna si riferisse proprio ad Alessia ma niente da fare, il cantante non ha voluto sbottonarsi e alle insistenti domande dei suoi followers ha risposto con: “Non parlo non vedo non sento”.

Per il momento quindi non è dato sapersi se ci sia davvero del tenero tra Luk3 e Alessia e se i due stiano già insieme. I fans però non vedono l’ora di sapere e sperano che a questo punto uno dei due decida di rompere presto il silenzio sulla questione.