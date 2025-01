Amici, Isobel Kinnear ha ritrovato l’amore? Ecco con chi (rumor)

Isobel Kinnear, famosa per aver partecipato ad Amici 22 in qualità di allieva, sembra aver finalmente ritrovato l’amore accanto a un volto noto della televisione. Stando ad alcune voci di corridoio, la giovanissima ballerina, dopo la rottura con Cricca, cantante conosciuto nel corso della sua esperienza all’interno del talent show di Maria De Filippi, avrebbe infatti iniziato a frequentare un ex tronista di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

Nuovo amore per Isobel

Stando all’indiscrezione divulgata da IsaeChia, l’ex allieva di Amici avrebbe iniziato una frequentazione con Federico Nicotera. Recentemente infatti, Isobel, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di fotografie che ritraggono alcuni dei momenti più belli passati ultimamente: in una di queste immagini si vede anche il profilo di un uomo che la ballerina tiene per mano mentre cammina. Nonostante non si veda il viso dell’uomo misterioso, molti dei fans della Kinnear non hanno avuto dubbi sin da subito: si tratta proprio dell’ex volto di Uomini e Donne.

A conferma di ciò vi sarebbero poi anche altri dettagli, notati e riportati dai fans più attenti: entrambi hanno iniziato a seguirsi e scambiarsi like da qualche tempo, ma soprattutto, anche la mamma di Federico ha iniziato a seguire attivamente la ballerina. Insomma, sembra proprio che la cose si stiano facendo serie tra i due.

Ovviamente, al momento, si tratta solamente di indiscrezioni, almeno fino a che almeno uni dei diretti interessati non deciderà di esporsi pubblicamente per confermare o smentire. I fans quindi non aspettano altro che un annuncio ufficiale che, a questo punto, potrebbe arrivare a breve.

La rottura con Cricca

Come anticipato, non si tratterebbe della prima relazione seria della giovane ballerina, dal momento che Isobel ha già avuto una storia d’amore, durata circa un anno, con un altro ex allievo di Amici: Cricca.

La loro relazione era nata proprio nel talent show di Maria De Filippi e aveva letteralmente fatto sognare milioni di fans, che avevano a lungo sperato di vederli finalmente insieme. Una storia d’amore che però è stata caratterizzata da tanti alti e bassi, tanto che lo scorso inverno i due avevano deciso di separare una volta per tutte le loro strade. L’annuncio ufficiale della rottura era arrivato proprio da Cricca, a gennaio 2024, in seguito al quale il cantante aveva scelto di partire per l’Africa, dove ha trascorso qualche mese.

Chi è Federico Nicotera

Colui che sembra essere diventato il nuovo compagno di Isobel, Federico Nicotera, ha 26 anni, è originario di Roma, lavora come ingegnere aeronautico ed è stato un tronista di Uomini e Donne della stagione 2022/2023. Esperienza dalla quale era uscito con Carola Carpanelli.

Peccato che la loro storia non sia durata più di qualche mese: a settembre 2024 infatti, l’ex tronista aveva svelato che la relazione con la Carpanelli era giunta definitivamente al capolinea. Molti dei fans di Nicotera però pensano che lui non abbia mai davvero dimenticato Carola: a conferma di ciò, per alcuni di loro vi sarebbe la grande somiglianza tra Isobel e l’ex corteggiatrice.