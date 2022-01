Amici, baci tra Alex e Cosmary: imbarazzo in studio, Maria colpisce ancora

Alex e Cosmary si sono baciati ad Amici 21! Finalmente è arrivato il bacio anche fra il cantante e la ballerina, una delle ultime arrivate nella scuola. E sin dalla prima volta in cui Cosmary Fasanelli ha messo piede in casetta gli occhi di Alex hanno iniziato a brillare. Proprio a lui, che si è sempre contraddistinto per la sua quasi freddezza e il suo non lasciar trasparire le emozioni. Inutile dire che Maria De Filippi ha iniziato a giocare subito su questa cosa, ma è ormai evidente che non fosse solo un gioco, e di sicuro non un interesse a senso unico. Anzi, è Cosmary che si è subito avvicinata ad Alex Rina, più di quanto non lo abbia fatto lui. Per timidezza o meno, fatto sta che Cosmary ha subito cercato tanto il cantante e alla fine è riuscita a farlo sciogliere.

Il pubblico era rimasto ai primi approcci nel daytime, ma nelle ultime settimane è successo di più: è arrivato il bacio tra Alex e Cosmary ad Amici 21. Il video è andato in onda nella puntata di oggi, domenica 9 gennaio 2022, per cui i fan si preparino a seguire anche questa nuova coppia del corso del daytime. Siamo a tre coppie ufficiali in casetta: Albe e Serena, Dario e Sissi e adesso Alex e Cosmary. Poteva formarsene una quarta, ma è naufragata in modo drastico. Ma come avranno reagito alla clip sui loro baci? Maria se la rideva, Alex era in evidente imbarazzo, ma anche un po’ la ballerina, che finalmente ha ricevuto la conferma della maglia da Alessandra Celentano.

La De Filippi ha ammesso di voler mandare in onda il filmato proprio per mettere in difficoltà Alex. Quindi nelle immagini si è visto uno sfogo di Cosmary prima, in cui si lamentava di essere l’unica a cercare l’altro e non ha neanche ricevuto l’abbraccio sperato da lui. Cosmary cerca molto il contatto fisico con Alex, ma dopo quello sfogo pare che anche lui si sia sciolto di più. Ma soprattutto il cantante della Cuccarini sorride di più! Anche Serena e Nicol hanno preso un po’ in giro Alex, notando in lui gli occhi a cuoricino e iniziando a fare dei collegamenti strani tra la sua pelle lucida e l’essere innamorato.

Serena ha detto: “Inizialmente quando è partita tutta la situazione pensavo fosse tutto così, tanto per. Invece davvero ti piace tanto”. Alex ha risposto: “Avete finito?”, poi è andato via dalla stanza col sorriso. E finalmente nel corso delle vacanze di Natale, tra coccole e momenti affettuosi trascorsi sul divano è scattato il bacio tra Cosmary e Alex ad Amici 21. Teneri baci a stampo che sono andati avanti un bel po’, almeno questo è stato messo nel filmato.

Tornati in studio Alex era molto in imbarazzo ed è riuscito a dire solo: “Capita”. Maria gli ha chiesto: “Come va?”. E lui: “Io bene, si va avanti. La vita normale, come nulla fosse”. Come se non bastasse la parola poi è passata ai professori, per la gioia di Alex. La Celentano ha fatto una battuta mentre Lorella era molto felice, soprattutto perché vede il suo allievo più sorridente. In tutto ciò Alex era in super imbarazzo, ma prima o poi lo supererà! Anche perché Maria lo sta sottoponendo a una specie di terapia d’urto, quindi dovrà superare l’imbarazzo volente o nolente.