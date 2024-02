Amici: Ayle vuole abbandonare, la rivelazione di Holden su Simone

Ayle vuole lasciare Amici 23. Il cantante ha preso questa decisione nel corso della puntata andata in onda domenica 4 febbraio 2024. A un certo punto, Maria De Filippi si è resa conto dell’assenza dell’allievo in studio e ha chiesto spiegazioni. È uscito fuori che Ayle si è recato in sala relax perché scontento delle sue ultime esibizioni e dei risultati in classifica. Infatti, il cantante è arrivato penultimo con il suo nuovo inedito e questo l’ha mandato in tilt. Nel Daytime in onda oggi, Anna Pettinelli raggiunge il suo allievo.

Ayle annuncia alla sua insegnante di voler lasciare il talent show di Canale 5. Inizialmente dichiara di voler andare via perché sente che i pessimi risultati ottenuti ultimamente non li meriti. Dopo di che, lui stesso ammette di non riuscire a essere se stesso in studio, durante le puntate. Dunque, probabilmente è questo il problema: non riesce a dare il massimo e i risultati in classifica dipendono da questo. Ayle chiede di poter cantare di nuovo il suo inedito in studio, in presenza di Lalla e Anna.

Qui, a un certo punto, si ferma e ammette di avere proprio difficoltà cantare. Pettinelli insiste e gli fa notare che non può gettare la spugna di fronte alle prime difficoltà, in quanto poi se ne pentirebbe. Lui appare irremovibile e poi decide di pensarci. Dopo di che, viene raggiunto da Lucia, il quale gli consiglia di non abbandonare questa grande opportunità che ha di stare dentro il talent show che gli dà tutta questa visibilità. Alla fine Ayle decide di restare ad Amici.

Il Daytime inizia con Simone che saluta tutti i suoi compagni. Il ballerino deve lasciare definitivamente il talent show, come deciso nella puntata di domenica dal suo professore, Emanuel Lo. Tante lacrime per Simone, una colonna portante della Casetta. In particolare, è possibile ad esempio notare Nicholas, Gaia e Martina che piangono. Ma un po’ tutti sono tristi per questa eliminazione, anche Holden, che gli regala il libro Il giovane Holden. Il cantante di Nuvole gli assicura che si vedranno fuori dalla Scuola e che è grazie a lui se è ancora in gioco.

Sembra, dunque, che anche Holden abbia vissuto dei momenti bui e che sia stato proprio Simone ad aiutarlo a superarli. Per il ballerino arriva una sorpresa davvero importante prima di andare via. Adriano Bolognino, un coreografo che i ballerini hanno avuto modo di incontrare nei mesi scorsi, gli ha chiesto di presentarsi a delle audizioni per entrare in uno dei suoi progetti.

Intanto, il percorso ad Amici 23 di Malìa è sempre ricco di ostacoli. Il rapper è arrivato ultimo nella nuova classifica di domenica e non è la prima volta. Per questo Rudy Zerbi gli aveva già anticipato che ne avrebbero parlato per bene. Il professore gli riconsegna la maglia e gli chiede di dare il massimo, continuando a lavorare.