Amici 23, Simone eliminato a sorpresa: la reazione magistrale

Come svelato dalle anticipazioni, Simone Galluzzo è stato ufficialmente eliminato dalla scuola di Amici. Nella puntata del talent show andata in onda oggi, domenica 4 febbraio, il pubblico ha potuto finalmente vedere il ballerino lasciare il programma. In vista del serale, i professori si sono trovati costretti a fare delle scelte importanti. Prima, Alessandra Celentano ha deciso di premiare il suo allievo Dustin per il percorso fatto fino ad ora, consegnandogli la maglia del serale e rendendolo il primo concorrente ad accedere questa fase così importante della trasmissione. Dopo questa bella notizia, però, ne è arrivata un’altra totalmente diversa. A seguito dell’annuncio della Celentano, ha preso la parola Emanuel Lo, desideroso di parlare con il ballerino Simone.

A questo punto, Simone è andato in centro studio, dove ha potuto sentire da vicino il lungo discorso del suo professore. Emanuel ha spiegato di essere molto fiero del percorso del suo allievo. Tuttavia, a causa dell’imminente inizio del Serale, il coreografo ha capito che è giunta l’ora di fare delle scelte e Simone non rientrerebbe nella sua futura squadra:

Vorrei parlare con Simone. Sono passati 5 mesi da quando sei entrato, il tuo percorso è stato lungo. Hai conosciuto tutte le emozioni e io sono orgoglioso di ciò che sei diventato. Ma il Serale è lungo ed è vicinissimo. Io sento il bisogno di iniziare a prendere scelte. Ho dato a tanti di voi l’opportunità di entrare, di farvi conoscere, di studiare nelle sale di esibirvi. In tutto questo percorso mi sono fatto delle idee su di voi, e su di te oggi ho le idee chiare. Con il bene che ti voglio e con tanto dispiacere, devo chiederti di lasciare la scuola di Amici.

Sebbene si aspettasse questa decisione di Emanuel, Simone non è riuscito comunque a trattenere le lacrime confessando di esserci rimasto molto male. Nonostante la doccia fredda ricevuta, però, il ballerino non ha mostrato nessun rancore, bensì ci ha tenuto ad esprimere gratitudine al programma e al suo stesso professore. “Volevo ringraziarti, me lo aspettavo. Esco da qui contento, non ho rimpianti perché ho dato tutto, il massimo. Nella vita ci sono scelte, c’è chi non è pronto, magari non era il mio tempo. Avrò tempo di fare tante cose”, ha detto a Maria De Filippi.

La reazione dell’allievo è stata veramente magistrale, tanto che la stessa Maria ha poi voluto dedicargli delle bellissime parole: “Sei piccolo e hai tanta strada. Ce l’hai fatta a dimostrare qualcosa. Umanamente sei una persona carina, sei educato, sei giusto”. Infine, anche gli altri allievi del talent si sono alzati per abbracciare e salutare il loro compagno di viaggio.