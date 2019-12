Amici anticipazioni Valentin scombina tutto, due sfide e prof sostituiti: la decisione

Anticipazioni Amici, Valentin Alexandru pretende oggettività: puntata infuocata

Buon parte della puntata di Amici di domani sarà basata sulla polemica che Valentin Alexandru ha iniziato la scorsa settimana nei confronti dei professori: il ballerino di latino-americano ha sempre lamentato la mancanza di una certa oggettività da parte dei professori e, supportato anche da Natalia Titova, ha palesato la necessità di avere qualcuno in commissione che in qualche modo potesse riempire il vuoto creato dall’assenza di un professore del suo stile. Come avevamo ipotizzato, il vuoto è stato colmato, e sappiamo anche come grazie alle anticipazioni sulla puntata di sabato 7 dicembre pubblicate dal Vicolo delle news. Veniamo al dunque.

Amici anticipazioni, Natalia Titova rifiuta di giudicare Valentin: arriva il commissario esterno

La sfida a squadre si è aperta con lo scontro tra Valentin e Talisa, e prima che si iniziasse si è parlato proprio dell’esigenza di Valentin; è entrata in studio la Titova, voluta dal ballerino per valutare la propria performance assieme agli altri professori, ma la professoressa ha preferito optare per la presenza di un giudice esterno perché intenzionata soltanto a seguire Valentin in sala. Visto che la commissione doveva essere formata da sole tre persone per evitare i fastidiosi pareggi, Alexandru ha potuto decidere anche chi escludere dalla valutazione e ha optato per Veronica Peparini.

Valentin difende il proprio talento: il ballerino vince due sfide

Alla fine a vincere sarà proprio lui che tra l’altro in puntata domani farà anche un’ulteriore sfida, quella per rimanere nella scuola, e vincerà anche in questo caso. Una bellissima puntata dunque per il ballerino che si è visto più volte ostacolare dalla commissione di danza nonostante i tanti premi vinti. Non sappiamo quale sarà il suo futuro nella scuola, soprattutto se continuerà a non studiare come si deve, ma al momento non si può dire che non abbia saputo difendere il proprio talento e la propria carriera con tutto sé stesso.