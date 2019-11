Valentin sfida Alessandra Celentano ad Amici, nuova guerra nel talent show

Amici, Valentin Alexandru sfida Alessandra Celentano: nuova guerra nel talent show

Valentin Alexandru sembra essere un ragazzo molto convinto e con la testa sulle spalle: d’altra parte la sua carriera parla da sé. Il punto è che continuando a non studiare e a rispondere ad Alessandra Celentano con dei sorrisi che sembrano più sfide che ammissioni di colpa potrebbe trovarsi con nulla in mano. A cosa facciamo riferimento? Per l’ennesima volta il ballerino, che dovrebbe cercare di fare il possibile per restare nel programma anche dimostrando di studiare, si è presentato impreparato a un’interrogazione. “Voglio continuare ad essere chiara. Preferirò l’altro ragazzo a te”, queste le parole di Alessandra nel day time di oggi. “Apprezzo questa sincerità – ha spiegato Valentin –, però se chiamiamo la maestra Natalia dice che preferisce me”. “Io devo fare chiaramente delle distinzioni – ha controbattuto l’insegnante – ma non di categoria: di ballerino”. E queste sono solo alcune delle battute che si son scambiati.

Valentin non studia, la Celentano attacca: “Limitato”

Sempre durante la lezione Valentin ha spiegato che vuole piacere “al pubblico, voglio trasmettere qualcosa al pubblico”. “Ti auguro che gli altri professori – questa la risposta di Alessandra – possano cambiare idea e venire dalla tua parte, e allo stesso tempo possano apprezzare il talento che io ho visto nell’altro ragazzo”. Botta e risposta come se non ci fosse un domani che però avremmo potuto capire di più se Valentin avesse studiato anche solo una pagina delle dispense consegnategli dalla maestra: “Un conto – queste le parole della Celentano quando Alexandru si è fatto trovare di nuovo impreparato – è se io ti avessi chiesto di fare dieci pirouette… Sarai sempre un artista incompleto e limitato”. A non condividere le parole di Alessandra, cioè a credere fortemente in Valentin è Natalia Titova che ha sottolineato come la maestra non abbia le competenze necessarie per valutare il latino a livello tecnico. “Com’è arrivata a quest’idea – si è chiesto Valentin parlando con la Titova – che lui è meglio di me… però rispetto quello che dice. Non parlo tantissimo in generale, mi piace fare i fatti”.

Le ultime anticipazioni su Amici di Maria De Filippi

Che la guerra stia per esplodere è evidente, e che sarà ricca di scontri qualora Valentin dovesse vincere la sfida con Javier lo è ancora di più. Questo sabato si preannuncia infuocatissimo per via di tutto ciò che è successo sinora; chissà se senza stress Valentin riuscirà a piegarsi ai voleri (legittimi) della sua insegnante. Pronostici?