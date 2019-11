Amici 19, professori travolti dalle polemiche: presto cambiamenti nelle commissioni?

Professori Amici 19, Alessandra Celentano e Timor Steffens: è ancora scontro

Lo scontro tra Alessandra Celentano e Timor Steffens ad Amici di Maria De Filippi sembra destinato a durare per molto ancora, soprattutto in quest’edizione, visto che il maestro di danza ha deciso di valorizzare le sue discipline tenendo personalmente anche delle lezioni teoriche agli allievi. Oggi in puntata c’è stata una sfida tra Javier Rojas e Federico Pietrucci, e se lei ha votato a favore del ballerino argentino lui ha invece appoggiato il suo avversario, supportato anche da Veronica Peparini. A un certo punto si è arrivati a discutere del fatto che Javier è uscito dalla sua comfort zone mentre Federico è rimasto nel suo, e ne è nato un battibecco che ha portato Alessandra a perdere le staffe.

Parole forti tra Timor e Alessandra ad Amici: i professori perdono le staffe

“Lui ha fatto una coreografia assolutamente al di fuori del suo stile”, ha cercato di sottolineare la maestra. “Lei non sa quello di cui sta parlando. Javier ha fatto qualcosa di simile al suo stile”, ha invece sottolineato Timor. “Io non mi permetto di dirti che non capisci un cavolo di danza classica. Non offendere! Stai al tuo postino, caro”, pesanti le parole di Alessandra, a cui Steffens ovviamente ha replicato a suo modo: secondo lui non deve assolutamente passare il messaggio che “Javier ha fatto qualcosa di difficile e Federico qualcosa di semplice”.

Celentano incastrata da un video: la sorpresina di Maria De Filippi alla maestra

Che la Celentano sia molto soddisfatta delle performance di Javier è stato evidente a tutti sin dagli inizi della scuola, anche a Maria De Filippi che ha voluto venisse mandato in onda un filmato in cui è stata messa in evidenza la differenza tra il modo in cui la maestra si rapporta a Javier e quello in cui si comporta con tutti gli altri. “Oltre ad essere bravo – ha precisato la Celentano dopo aver visto il video – è un artista. Mi sembra anche un po’ un mattarello… quella piccola follia che hanno tutti gli artisti… Io quando vedo un artista sono felice”. Tutto questo tra le risate generali e tra lo sconcerto di alcuni, visto che Javier si è preso un 9 questa settimana dopo aver risposto a una sola domanda. E noi tutti sappiamo quanto la Celentano sia rigida nelle valutazioni. Ad ogni modo non si può negare ciò che la professoressa dice: Javier è davvero un bravo ballerino, e ci sembra anche un bel concorrente.

Natalia Titova contro i professori di Amici: una storia che si ripete (giustamente)

A proposito di professori vi segnaliamo anche che Natalia Titova quest’anno sembra più agguerrita che mai: la professoressa è entrata nuovamente in studio per sottolineare la poca oggettività dei maestri che anche questa volta non hanno dato il punto a Valentin Alexandru e si sono schierati tutti e tre a favore di Talisa Ravagnani. Ecco perché abbiamo ipotizzato che forse avverrà qualche cambiamento nelle commissioni: è da troppo tempo che Natalia difende un latinista dalla commissione e sarebbe anche il caso quindi che le si desse più potere o che almeno le sfide di latino-americano venissero giudicate da un esperto della disciplina. Come andrà? Non lo sappiamo; fatto sta che questa settimana ne succederanno di cose, visto che l’ultimo ballerino entrato, Giuseppe, sembra avere un bel po’ di problemi. Con i professori non lo sappiamo ma con la classe sicuramente. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.